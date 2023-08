Napoli, beffa Gabri Veiga, grane Elmas e Kvara: ecco le mosse di De Laurentiis

L'offerta saudita, del valore di 12,5 milioni di euro a stagione fino al 2027, ha superato di gran lunga l'ingaggio offerto dal Napoli allo spagnolo

24-08-2023 09:56

Colpo di scena sul fronte centrocampo per il Napoli: il tanto atteso arrivo di Gabri Veiga è sfumato all’ultimo momento. Nonostante un accordo apparentemente raggiunto con il Celta Vigo e persino visite mediche in programma, il giocatore ha optato per un’inaspettata scelta, firmando un contratto faraonico con l’Al Ahli in Arabia Saudita. L’offerta saudita, del valore di 12,5 milioni di euro a stagione fino al 2027, ha superato di gran lunga sia l’ingaggio -offerto dal Napoli al giocatore – che il compenso destinato al club spagnolo, che ha incassato gli interi 40 milioni di euro previsti dalla clausola. ADL è diventato oggetto di sfottò sul web da Al Qhtani e dai tifosi azzurri.

Lo sfottò via social da Al Qhtani per ADL: “Gabri Veiga è nostro”

“Good morning best talent”: Buongiorno miglior talento, con tanto di foto di Gabri Veiga sorridente. Questo è il post sfottò pubblicato da Al Qhtani alle 07:10 della mattina del 24 Agosto 2023. A questo si aggiunge ancora un altro post, da parte di Al Qhtani con tanto di tag ad Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli: “You can keep your player now, we have the best talent”.

Puoi tenerti il tuo giocatore adesso, noi abbiamo il miglior talento. Alle 01:18 di questa notte è stato annunciato il colpo a sorpresa da parte del presidente dell’Al-Ahli che ha fatto un chiaro riferimento nel suo post a Zielinski che, dopo un tira e molla abbastanza lungo, ha deciso alla fine di restare al Napoli anzichè andare in Arabia Saudita.

ADL preso in giro sui social, i primi furono i francesi

Dopo la mancata trattativa tra Napoli e Danso, per rimpiazzare Kim, il Lens annunciò l’accordo del rinnovo su Twitter con un video che prendeva in giro proprio il club azzurro. Accompagnata da una tarantella, la clip mostrava alcuni pseudo-messaggi inviati da un “Cortigiano del sud Italia” al giocatore e si chiudeva con lo Stivale che scalcia il cellulare e la scritta “Non andrà dagli italiani“. Un messaggio forte e chiaro dopo la corte di De Laurentiis al centrale austriaco.

I retroscena della trattativa Gabri Veiga-Napoli

Il presidente Aurelio De Laurentiis si trova ora di fronte alla necessità di rivedere la strategia per il centrocampo. L’offerta iniziale al Celta Vigo prevedeva un pagamento di 36 milioni di euro e un ingaggio di 2,2 milioni a stagione al calciatore spagnole, ma l’Al Ahli ha sovvertito la situazione con un’offerta molto più allettante, convincendo anche il giocatore grazie al coinvolgimento del tecnico Matthias Jasslie. In Arabia Saudita, Veiga si unirà a giocatori del calibro di Ibanez, Kessie, Mahrez, Firmino e Saint-Maximin.

I nuovi obiettivi del Napoli a centrocampo, sfumato Gabri Veiga

Questo colpo di scena ha costretto il Napoli a riconsiderare le proprie opzioni a centrocampo. Tra i possibili nuovi obiettivi figurano Teun Koopmeiners dell’Atalanta, anche se la sua partenza è considerata improbabile, e Lazar Samardzic dell’Udinese. Samardzic era stato precedentemente considerato dai partenopei, ma l’affare con l’Inter era sfumato; ora potrebbe tornare in primo piano.

ADL e le grane Elmas e Kvaratskhelia

Non si fermano i problemi dei rinnovi in casa Napoli: da ieri è emersa qualche piccola frizione con Ramadani, agente di Elmas dopo che il Lipsia ha offerto circa 30 milioni al Napoli per l’acquisizione del macedone. Da casa Napoli è arrivato un secco “no” che però ha irrigidito l’agente del macedone che ha minacciato di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2025 col Napoli. Dulcis in fundo, nella giornata di ieri anche Kvaratskhelia ha alzato le pretese di rinnovo – dopo che a giungo era stato raggiunto l’accordo per 2.5/ 3 milioni a stagione- chiedendo adesso almeno 6 milioni a stagione per poter proseguire con il Napoli fino al 2028.