13-01-2023 22:54

Probabilmente neanche il tifoso più ottimista nelle sue previsioni avrebbe scritto questo risultato. E invece è tutto reale. La serata magica allo stadio Maradona celebra il Napoli che schianta la Juventus 5-1 e mette fine alla striscia di otto vittorie consecutive della squadra di Massimiliano Allegri.

Napoli, una bellezza da non credere

La squadra di Luciano Spalletti gioca una gara al limite della perfezione, soffre alla fine del primo tempo prima di dilagare nel secondo: una gara perfetta che arriva solo a pochi giorni dalla sconfitta (la prima in campionato) contro l’Inter che invece aveva messo nella testa dei tifosi tanti dubbi sulla tenuta del gruppo azzurro dopo la sosta per il Mondiale.

Sui social i tifosi sembrano non credere a quello che sta vivendo: “Stiamo prendendo a pallonate la Juventus – scrive Mar – io non ci posso credere”. E sono in tanti a pensarla allo stesso modo: “Calcio all’ennesima potenza. Gol da Playstation, la Juventus non ci ha veramente capito niente stasera”. Mentre Mirko che pubblica una foto dal Maradona assicura: “Posso confermare che sta accadendo davvero”.

Napoli, Kvaratskhelia ritrova il gol: i tifosi il loro eroe

Dopo alcune giornate di assenza causa infortunio ed un paio di partite giocate decisamente sottotono, il Napoli ritrova anche il suo giocatore più importante: Kvicha Kvartskhelia. Il georgiano segna, fa sognare e soprattutto tiene in scacco praticamente da solo la difesa della Juventus: “Giuntoli ha regalato al Napoli mil giocatore più forte della serie A”, scrive Alessandra. Una festa anche per i 200 bambini che oggi sono arrivati in città dalla Georgia per poter vedere dal vivo il loro eroe.

Napoli: per i social è già tempo di scudetto

Il Napoli annienta la Juventus, sale a +10 sui bianconeri in attesa della gara con il Milan ma soprattutto da una grande prova di forza contro una squadra che era reduce da 8 vittorie consecutive e nessun gol subito. Ora per i tifosi la possibilità di riuscire a centrare lo scudetto diventa reale: “Abbiamo fatto un altro passo importante. Adesso dobbiamo chiudere il girone d’andata a 50 punti”. Mentre Azzurro festeggia con un semplice: “La capolista se ne va”.