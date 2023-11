Napoli-Berlino moviola, il giallo del gol annullato e il mistero del maxi-recupero

La prova dell’arbitro olandese Makkelie al Maradona per la gara della quarta giornata della fase a gironi di Champions League analizzata ai raggi X

Nato nella colonia di Curacao – isola dell’arcipelago caraibico – e poliziotto di professione, l’arbitro olandese Makkelie, designato dall’Uefa per Napoli-Union Berlino di ieri a Fuorigrotta, è uno dei più affidabili in campo internazionale, come dimostrano le 42 presenze raggiunte fino ad ora nella massima competizione europea, ma come se l’è cavata ieri al Maradona?

I precedenti di Makkelie con le italiane

Makkelie, nel corso della sua carriera, aveva diretto ben 14 sfide con almeno un’italiana in campo, l’ultima proprio in questa stagione nella vittoria per 1-0 dell’Inter sul Benfica con un bilancio di 5 vittorie, 8 sconfitte e un pari ma non aveva mai diretto prima il Napoli.

Makkelie ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Steegstra (Olanda) – de Vries (Olanda) con Lindhout (Olanda) IV uomo, Ruperti al Var e il croato Bebek all’Avar, l’arbitro ha ammonito 3 giocatori, nessuno della squadra di Garcia: Bonucci, Jaechel, Tousart. Angoli 18-5, Recupero: 7′ pt, 8′ st.

Napoli-Berlino, gli episodi dubbi

Questi i principali casi da moviola. Al 30’ segna Anguissa ma dopo lungo consulto la rete viene annullata per fallo di Di Lorenzo che aveva fatto da sponda e assist per il compagno. L’arbitro, che in precedenza aveva assegnato il gol, è stato richiamato al Var e dopo aver rivisto a lungo le immagini al monitor ha deciso di annullare la rete. Inspiegabili i 7’ di recupero del primo tempo, comprensibili gli 8’ della ripresa. Nel complesso resta positiva la prestazione di Makkelie nell’1-1 tra Napoli e Union Berlino.