Napoli, calvario Osimhen: positivo al Covid, non torna. Tifosi furiosi

30-12-2021 11:55

Ancora problemi per Victor Osimhen: l’attaccante del Napoli è risultato positivo al Covid dopo il tampone di controllo prima del volo di rientro in Italia, e resterà quindi in Nigeria in attesa di negativizzarsi.

Napoli, Osimhen positivo: cosa è successo

Victor Osimhen, che ha passato le ferie natalizie in Nigeria, sarebbe dovuto rientrare in Italia per le visite di controllo con lo staff medico del club azzurro, che doveva valutare le condizioni del giocatore dopo la frattura allo zigomo rimediata nella partita di campionato contro l’Inter.

Questo il comunicato della società partenopea: “La SSC Napoli comunica che il giocatore Victor Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l’esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era prevista una visita di controllo del Prof. Tartaro. Di conseguenza, le autorità locali hanno disposto l’isolamento del giocatore e il check-up sarà riprogrammato dopo la negativizzazione e il suo rientro in comunità”.

Napoli, tensioni con la Nigeria per Osimhen

Il ritorno di Osimhen era previsto per la giornata di oggi: il Napoli sperava di trattenerlo in Italia fino al 6 gennaio, giorno della partita di campionato contro la Juventus, ed era salita la tensione con la federazione nigeriana, che invece lo voleva in ritiro entro il 3 gennaio per preparare l’imminente Coppa d’Africa, al via il 9 gennaio in Camerun.

Dopo gli ultimi sviluppi, il giocatore potrebbe restare in Africa e a quel punto sarebbe una delegazione del club azzurro ad andare in Nigeria per la visita di controllo.

Napoli, Osimhen positivo: la furia dei tifosi

Un vero smacco per il Napoli, come testimoniato dalla rabbia dei tifosi azzurri, che si sono sfogati sui social: in tanti hanno perso la pazienza per i continui stop della punta nigeriana, che resta indispensabile per Luciano Spalletti. Senza di lui i partenopei hanno bruscamente rallentato, vicendo appena due delle ultime sei di campionato.

