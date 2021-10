Napoli, caso Koulibaly: il calciatore rompe il silenzio. Aperta inchiesta

La questione razzismo, nel mondo del calcio, purtroppo continua a tenere banco.

Kalidou Koulibaly, giocatore del Napoli, nelle ultime ore, sui suoi canali social ha voluto spiegare e raccontare quanto successo allo stadio Artemio Franchi al termine della sfida contro la Fiorentina.

Da parte di alcuni tifosi della curva sud sono partiti buu razzisti e una serie di insulti e così il calciatore ha voluto soffermarsi sull’accaduto e ha scritto: “Scimmia di merda, così mi hanno chiamato. Questi soggetti non c’entrano niente con lo sport, andrebbero identificati e tenuti fuori da ogni manifestazione”.

Il difensore senegalese, ancora scosso ha raccontato così l’ennesimo episodio discriminatorio verificatosi nel nostro campionato. Già nei minuti successivi all’accaduto il calciatore del Napoli aveva ricevuto le scuse del direttore generale della Fiorentina, Joe Barone ed è anche stato sentito dagli ispettori della Procura federale presenti al Franchi.

Non era da escludere l’ipotesi che la procura aprisse una inchiesta e così è stato: questa mattina la Procura Federale l’ha aperta dopo aver acquisito i referti degli ispettori e la testimonianza del calciatore del Napoli.

Nelle ultime ore si avranno sviluppi e si inizierà ad acquisire il materiale audio e video per identificare i colpevoli che ora rischiano il daspo. Nella giornata il presidente del Napoli, De Laurentiis parlerà anche con il Presidente Gravina per sottoporre, ancora una volta, l’attenzione su un problema che non sembra avere una facile via di risoluzione.

Koulibaly non è stato l’unico vittima di questi insulti: sono stati presi di mira anche Victor Osimhen e André-Frank Zambo Anguissa. Il primo ha risposto a quanto accaduto scrivendo sui social: “Parla con i tuoi figli, i tuoi genitori fanno capire loro quanto sia disgustoso odiare un individuo per il colore della sua pelle”.

🇬🇧speak to your kids,your parents make them understands how disgusting it is to hate an individual because of the color of their skin NOTORACISM❌

🇮🇹parla con i tuoi figli, i tuoi genitori fanno capire loro quanto sia disgustoso odiare un individuo per il colore della sua pelle pic.twitter.com/sV8udBXzBU

— victor osimhen (@victorosimhen9) October 3, 2021