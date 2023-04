Un incubo la serata per i tifosi del Napoli. Il Milan passeggia a Fuorigrotta e fa scattare campanelli d'allarme in vista della Champions. Preoccupa la spaccatura tra gli ultras e Adl.

02-04-2023 22:42

Una serata da dimenticare. Una delle prime di un campionato altrimenti vicino alla perfezione. Napoli preso a pallonate dal Milan in una serata surreale. Zero a quattro a Fuorigrotta e tifosi sbigottiti sui social. Ci si aspettava un risultato del genere, ma a ordine invertito. E ora aumentano le preoccupazioni in vista della Champions, più che per il finale di campionato: il vantaggio sulla Lazio resta ampio, la Juve anche coi 15 punti restituiti sarebbe comunque a -12. Bufera per le proteste degli ultras, coi tifosi spaccati pro o contro De Laurentiis.

Tifosi del Napoli preoccupati: “Picchiano Kvara”

La più grande preoccupazione tra i tifosi azzurri, prima dell’inizio della partita e dopo gli infortuni di Osimhen e Olivera, è che quelli del Milan possano riservare un trattamento “speciale” anche per Kvaratskhelia. “Spalletti non lo avrebbe dovuto far giocare”, tuona Mario. “Ma sei impazzito: già senza Osimhen è durissima”, replica Vincenzo. C’è spazio anche per i disordini in curva. “Incredibile, ho visto immagini di ultras che si picchiano in curva B”, si lamenta Francesco. “Basta con queste proteste assurde, tifate Napoli e basta”, l’invito di Enzo.

Primo tempo da incubo: il Milan è avanti 2-0

La partita riserva altre delusioni. Il Milan è una furia e si porta sul 2-0, con Leao che indica lo scudetto dopo il gol e Diaz che trova il raddoppio. “Ma stiamo dormendo? Scendete in campo col coltello fra i denti e dimostrate chi siamo”, scrive Lella. “Senza Osimhen la squadra perde tanto, specie lì davanti”, aggiunge Andrea. “Anguissa deve uscire e con lui Zielinski“, avverte Salvatore. “Loro molto aggressivi, un arbitro che vede solo quello che conviene e poi manca Osimhen“, l’analisi di Gaetano. Mentre Franco è abbattuto: “La peggior partita della stagione”.

Napoli mai così male, la ripresa è un incubo

Ci si aspetta la riscossa, ma i tentativi del Napoli sbattono contro il muro Maignan. “E ti pareva che una volta ogni mezz’ora che tiriamo in porta non troviamo pure di fronte il fenomeno”, è il cruccio di Donatella. Poi arrivano i gol di Leao e Saelemaekers ed è notte fonda. “Scusatemi potete avvisare Spalletti che può anche fare qualche cambio?”, ironizza Mario. “Io avviserei i calciatori del Napoli che la partita è iniziata”, il commento caustico di Salvatore. “Una serata storta non cancella questo grande campionato. Lasciateli esultare i milanisti, questo scudetto lo vinciamo noi”, scrive Pasquale.

Cori contro Adl, tifosi del Napoli spaccati

Nel finale si avvertono nitidamente anche i cori di protesta (e di insulti) contro il presidente De Laurentiis. I tifosi del Napoli sono spaccati. “Hanno ragione gli ultras, incredibile trasformare il Maradona in un teatro”. E ancora: “Solo a Napoli sono vietati tamburi e bandiere. Sono ovunque in città, tranne che allo stadio”. Non mancano i sostenitori del presidente. “Viva le famiglie allo stadio, si tifa con la voce, non con tamburi e fumogeni”. Oppure: “Stiamo vincendo lo scudetto e insultiamo il presidente. Solo a Napoli“.