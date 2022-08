09-08-2022 18:32

Con Andrea Petagna praticamente nuovo attaccante del Monza (prestito a 2,5 milioni di euro, con riscatto a 10 milioni e 1,5 milioni di bonus) il Napoli è pronto a chiudere la trattativa per portare all’ombra del Vesuvio Giovanni Simeone. Dopo circa un mese vissuto ad allenarsi da solo a Verona, il Cholito si appresta a sbarcare alla corte di Luciano Spalletti.

Napoli-Simeone, fumata bianca a un passo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, le prossime ore potrebbero essere già quelle decisive per la fumata bianca di un affare già ben avviato da tempo. Tanto che Simeone, reduce da 17 reti e 6 assist in 35 presenze sotto la guida di Igor Tudor, potrebbe andare in panchina già a Ferragosto, per la gara che aprirà il campionato di Napoli e Verona, proprio nello stadio che lo ha applaudito l’anno passato.

Simeone non esclude Raspadori a Napoli

Come rivelato dalla redazione di RaiSport, Simeone arriverà in Azzurro in prestito oneroso a 2 milioni di euro. Resta da limare il dettaglio relativo alla formula dell’eventuale riscatto, con De Laurentiis che preferirebbe un diritto di riscatto a 12 milioni e gli scaligeri a spingere per l’obbligo. L’acquisto di Simeone non esclude, comunque, quello di Giacomo Raspadori. Come confermato dall’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, infatti, le parti sarebbero vicine e pronte a incontrarsi a breve.

Napoli, per i tifosi Simeone è più di un vice-Osimhen

Intanto, però, la tifoseria napoletana si interroga sul ruolo che andrà a ricoprire Simeone nella rosa Azzurri. Per molti la titolarità non è da escludere, con tanti commenti che azzardano addirittura la possibilità che l’ex Cagliari possa insidiare seriamente la titolarità di Victor Osimhen. C’è, infatti, chi scrive: “Vi voglio dire solo che se Simeone viene a Napoli prende Osimhen e lo fa sedere sulla panchina per buona parte di stagione” e ancora: “Il Napoli quindi finalmente prende il titolare di Osimhen“.

I tifosi del Napoli mandano in panchina Osimhen

I commenti sono numerosi. “E ora Osimhen trema per il suo posto titolare”, cinguetta qualcuno, e poi: “Osimhen in due anni ha saltato quasi la metà delle gare x infortunio, Simeone si può considerare a tutti gli effetti un titolare…”, “Simeone è più forte di Osimhen“, “Se arriva Simeone è l’unico acquisto sicuro che ha fatto il Napoli. Il resto tutte scommesse. Questo toglierà il posto a Osimhen, se viene”, “Simeone è più adatto di Osimhen per il Napoli“, “Simeone ha la tecnica che manca ad Osimehn”, “Lo dico adesso: Simeone farà sedere Vittorio in panchina“.