Napoli, Conte ha già perso la pazienza: tutte le cose che non vanno giù al tecnico, i motivi del malumore

A due settimane dall'inizio del campionato l'ex ct è nervoso, non seguite indicazioni di mercato. Domani a Castel di Sangro test amichevole col Girona

La luna di miele con la città continua ma Antonio Conte ha iniziato a perdere la pazienza con la società. Il tecnico del Napoli è nervoso ed in questi giorni particolarmente arrabbiato per come si stanno mettendo le cose sul mercato: dalla gestione del caso Osimhen alla paura di perdere Lukaku fino alla mancata cessione degli esuberi indicati tutti i motivi del malumore dell’ex ct azzurro.

Cosa manca a Conte

In pubblico è sempre sorridente, pronto a condividere il suo entusiasmo per l’avventura napoletana che ha accettato ma Antonio Conte è un vulcano che sta per esplodere in privato. Insoddisfatto ed arrabbiato il tecnico leccese, a due settimane dall’inizio del campionato si ritrova una squadra largamente incompleta rispetto alle sue idee: sono ancora in rosa 7-8 giocatori cui ha dato il foglio di via e ne mancano almeno tre espressamente richiesti.

La lista degli esuberi per Conte

Conte ha osservato con attenzione tutti i giocatori prima a Dimaro e poi in questi giorni a Castel di Sangro ed ha stilato la lista di chi non fa parte del suo progetto ma la questione cessioni per ora si è fermata agli addii di Lindstrom ed Ostigard. Ne mancano altri 7-8. Juan Jesus, Simeone e Mario Rui sono a fine ciclo, Natan, Cajuste e Cheddira ma anche Ngonge non hanno convinto l’allenatore che ne ha chiesto (per ora invano) la cessione, anche Zerbin deve andare a giocare. Conte vuole 18-19 tutti allo stesso livello ma per ora le cose non stanno così.

Brescianini e Gilmour gli obiettivi

Tra i giocatori che piacciono a Conte ci sono Brescianini e Gilmour ma il tecnico vorrebbe anche un’altra ala destra al posto di Ngonge. Il problema è che se prima non esce qualcuno, il Napoli non compra. E intanto il tempo passa e il campionato è alle porte.

Il caso Osimhen-Lukaku

Il caso più scottante è quello del centravanti. Resta in stand-by la posizione di Osimhen. Il presidente De Laurentiis non vuole allontanarsi troppo dai 130 milioni della clausola, mentre il Psg chiede un maxi sconto e s’è messo in silenzio strategico. Napoli e Chelsea, nel frattempo, provano a disegnare un’operazione che coinvolga Lukaku ma Osi non è poi così attratto dalla prospettiva. E l’Arsenal resta alla finestra sospeso tra Viktor Gyökeres e Victor Osimhen. Il belga ex Roma dal canto suo si sta allenando duramente per farsi trovare pronto ma non è disposto ad aspettare all’infinito e la paura di perdere la sua prima scelta rende Conte una pila elettrica.

Domani test col Girona

Intanto, dopo dodici gol fatti e zero subiti nelle prime quattro amichevoli con Anaunia Val di Non, Mantova, Egnatia e Brest, gli azzurri domani affronteranno il Girona, club che lo scorso anno ha sorpreso tutti piazzandosi al terzo posto in Liga e guadagnando il pass per la Champions League. Il test si terrà a Castel di Sangro alle ore 18:30.

Dove vedere Napoli-Girona in tv

Le partite estive del Napoli sono visibili in esclusiva su OneFootball. Anche la gara amichevole contro il Girona sarà visibile sul portale calcistico, a pagamento. Per vedere la partita infatti è necessario attivare il Napoli Summer Pass. C’è anche l’opzione d’acquisto della singola partita.

La probabile formazione del Napoli contro il Girona

Questa la probabile formazione del Napoli:

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. Allenatore: Antonio Conte.