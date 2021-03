Napoli, De Laurentiis beffa Gattuso: nome a sorpresa per la successione

Sconfiggere in una settimana Milan e Roma, entrambe in trasferta, ma essere comunque sicuro di non restare sulla propria panchina nella prossima stagione.

Rino Gattuso è abituato a vivere da allenatore situazioni burrascose. Dalle difficoltà a Creta e a Pisa, fino alla qualificazione in Champions sfiorata con il Milan, insufficiente però per conservare il posto.

L’esperienza di Napoli non fa eccezione. Anzi. Grazie ai sei punti conquistati a San Siro e all’Olimpico gli azzurri sono tornati prepotentemente in corsa per un posto nella prossima Champions, anche alla luce della partita da recuperare contro la Juventus in crisi di Andrea Pirlo.

Eppure, il futuro è già scritto. Lo screzio con Aurelio De Laurentiis resta e porterà alla separazione, la tregua sarà utile solo per far arrivare squadra e ambiente al termine della stagione nella miglior condizioni possibili.

Da tempo, ormai, non si parla più di rinnovo del contratto, tema-tormentone sul finire del 2020. E anzi entrambe le parti sono già al lavoro per il futuro.

Per Gattuso si parla con insistenza di Fiorentina, pronta ad aprire un nuovo e ambizioso ciclo dopo un’altra stagione deludente. Il presidente viola Rocco Commisso stima da tempo Gattuso, che a propria volta gradirebbe la destinazione.

Quanto al Napoli, tutto dipenderà dall’esito della corsa ai primi quattro posti. Con la qualificazione Champions in tasca si vivrà una stagione ambiziosa, senza si andrebbe verso un’annata con obiettivi ridimensionati.

Ecco allora che lo scontro diretto con la Roma potrebbe essere stato all’insegna delle sliding doors per le panchine. Il fragoroso ko dei giallorossi ha infatti reso sempre più a rischio la posizione di Paulo Fonseca, nonostante la qualificazione per i quarti di Europa League e le società hanno idee in comune per il futuro.

Gli ultimi due allenatori della Juventus prima di Andrea Pirlo, Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri sono in corsa per entrambe le panchine, ma la novità, riportata da ‘La Gazzetta dello Sport’, è che De Laurentiis, che stima anche la rivelazione Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, stia pensando anche allo stesso Fonseca.

Per Gattuso si tratterebbe di una vera e propria beffa, visto che il suo Napoli ha disputato le migliori partite della stagione proprio contro la Roma, schiacciata tra andata e ritorno con sei gol realizzati e nessuno subito.

