Napoli e Atalanta nel mirino: “Fanno i furbi”

Il mondo del calcio deve fare ancora i conti con le scosse di assestamento. L’annuncio della Super Lega che risale solo a una settimana fa ha messo tutto sotto sopra creando un vero e proprio terremoto le cui conseguenze sono ancora tutte da definire. E a dimostrarlo ci hanno pensato 11 club di serie A che nella giornata di ieri hanno scritto una lettera al presidente della Lega serie A, Paolo Dal Pino, chiedendo un’assemblea per analizzare la posizione di Juve, Milan e Inter.

I firmatari di questa lettera (Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari) vogliono che i tre club pronti a dare vita alla Super Lega ora subiscano le conseguenze delle loro scelte anche all’interno del campionato nazionale. Nella lettera si legge che le tre società: “Non hanno ancora formalmente comunicato il ritiro dallo stesso progetto con l’evidenza di un possibile e inaccettabile riavvio della sua creazione”.

Gli attacchi social

Ma a far scalpore non è solo chi ha preso posizione contro le tre big chiedendone di fatto una punizione ma anche chi ha deciso di non firmare questa lettera come fa notare il giornalista Fabrizio Biasin: “L’Atalanta giustamente non firma una mazza, altrimenti a chi li vendi i Conti, i Gagliardini, i Kessie, i Caldara, i Kulusevski grazie ai quali si è messa in tasca decine e decina di milioni? Mica scemi”.

L’ipocrisia della serie A

Sono tanti i tifosi a sostenere che le società di serie A che si stanno muovendo contro Inter, Juventus e Milan sono mosse da ipocrisia in quanto probabilmente avrebbero voluto prendere parte a quella Super Lega: “Questa raccolta firme non ha senso, visto che la battaglia, per altro giusta, contro la Super Lega, l’ha fatta la che sia la Uefa a chiedere le sanzioni”. Mentre Pottere scrive: “Napoli e Atalanta che non hanno firmato forse non sono ipocriti come il resto del circo”.

Ma c’è chi fa notare come la Lega e la serie A abbiano altri problemi da risolvere: “Il fatto che alcune società chiedano sanzioni alle 3 big che permettono loro di avere barche di soldi, mentre Lazio-Torino viene oscenamente spostata in barba a ogni regolamento, è la migliore fotografia dello schifo che rappresenta il calcio italiano. Altro che SuperLega”.

