Napoli-Empoli, moviola:tre rigori chiesti dai toscani e quel mani dubbio di Lukaku

La prova dell’arbitro Fabbri al Maradona nel posticipo di A analizzata ai raggi X da Luca Marelli, il fischietto faentino ha ammonito due giocatori

Michael Fabbri, la scelta di Rocchi per Napoli-Empoli, è di professione geometra ed è nato a Faenza 39 anni fa. Internazionale dal 2019 è sempre stato considerato affidabile dall’Aia: pochi alti e bassi e rendimento costante. Bene nell’ultima uscita, il derby di Coppa Italia tra Milan e Inter, ma vediamo come se l’è cavata ieri al Maradona.

Clicca qui per gli highlights

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I precedenti di Fabbri con Napoli ed Empoli

Erano 15 i precedenti del Napoli con Michael Fabbri a dirigere la sfida in Serie A, con sette vittorie e sette pareggi (1P), di cui due gare in questo campionato: successo sul campo del Torino il 1° dicembre (1-0) e 1-1 in trasferta contro la Roma il 2 febbraio. Diciannove gli incroci con i toscani (5 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte).

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Baccini e Lo Cicero con Rapuano IV uomo, Pezzuto al Var e Aureliano all’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori: Lukaku (N), Goglichidze (E)

Napoli-Empoli, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Subito proteste al 1′: sul colpo di testa di di Gyasi la palla finisce tra braccio e coscia di Juan Jesus: gli empolesi chiedono rigore, ma non c’è nulla. Al 18′ Lukaku difende il pallone sulla fascia sinistra e fa passare un gran filtrante verso l’interno del campo per McTominay, che porta palla fino al limite dell’area e calcia forte a incrociare, battendo Vasquez. Proteste dell’Empoli per un presunto mani del bomber belga all’inizio dell’azione.

Al 22′ l’Empoli chiede un altro rigore, questa volta per una palla che carambola in area sulla mano di Mazzocchi, ma l’esterno del Napoli è molto vicino a Cacace e la sfera gli arriva diretta sul braccio. Al 42′ primo giallo del match, è per per Lukaku dopo un pestone su Viti. Al 58′ Esposito controlla in area, Juan Jesus lo contrasta e colpisce col braccio. Per Fabbri non c’è nulla, il VAR non lo richiama. Al 78′ Fabbri grazia McTominay, che commette un fallo tattico e avrebbe meritato il giallo.All’87 secondo e ultimo ammonito: Goglichidze Dopo 3′ di recupero Napoli-Empoli finisce 3-0.

La sentenza di Marelli

A fare chiarezza sugli episodi dubbi della gara è Luca Marelli. L’esperto di Dazn spiega: “Ci sono stati tre presunti tocchi di mano. C’è stato un contatto in area del braccio sinistro di Pasquale Mazzocchi con il pallone, c’è il tocco di braccio, ma è il pallone che viene deviato prima dal piede e poi dal braccio di Mazzocchi in posizione naturale, non è punibile”.

Poi c’è stato un altro presunto tocco di braccio nel secondo tempo: Esposito tocca il pallone che poi schizza tra il basso ventre ed il braccio sinistro di Juan Jesus, entrambi sono a distanza ravvicinata, la posizione del braccio è naturale, è un rimpallo”.

Infine Sul gol dell’1-0 si è ipotizzato un possibile tocco col braccio destro di Lukaku, ma invece il pallone passa lontano dal bracco di Lukaku e l’episodio non ha nulla di irregolare”.