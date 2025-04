Napoli, mano di Lukaku sul gol di McTonimay: insorgono i tifosi dell’Inter. Anche Ferrara nel mirino dei social

Un tocco di mano di Lukaku sul gol che ha permesso al Napoli di sbloccare il match contro l'Empoli ha scatenato le polemiche dei tifosi dell'Inter, che sui social hanno ironizzato tirando in ballo la MarottaLeague

Lotta scudetto ancora apertissima grazie al successo per 3-0 del Napoli sull’Empoli. Grande protagonista della vittoria che ha permesso ai partenopei di mantenersi a -3 dall’Inter capolista in Serie A è stato proprio l’ex nerazzurro Romelu Lukaku, autore di una rete e due assist, il primo dei quali – quello che ha avviato il gol che ha aperto le marcature – è stato però realizzato dopo un tocco di mano non ravvisato dall’arbitrato ma non sfuggito ai suoi ex tifosi, che si sono fatti sentire sui social, ironizzando contro l’arbitraggio in favore degli azzurri dopo le tante polemiche per la presunta influenza del proprio presidente Giuseppe Marotta sulla Serie A. Nel mirino dei social anche la telecronaca di parte di Ciro Ferrara su Dazn.

Il Napoli vince e tiene aperta la lotta scudetto, ma spunta una mano di Lukaku sul primo gol

Lotta per scudetto ancora apertissima, con il Napoli che ha risposto al successo nel fine settimana dell’Inter per 3-1 sul Cagliari battendo 3-0 l’Empoli e rimanendo a -3 dai nerazzurri in classifica. Merito soprattutto delle prove di Scott McTominay, autore di una doppietta, e di Romelu Lukaku, che invece ha messo a referto un gol e due assist.

Il primo dei due passaggi vincenti di Lukaku, quello che ha permesso allo scozzese di spezzare l’equilibrio nel primo tempo, è arrivato dopo un tocco di mano dello stesso attaccante belga, che mentre battagliava con un difensore avversario ha toccato leggermente il pallone – che però sembra essere stato deviato dal giocatore dell’Empoli – con il braccio.

Tifosi dell’Inter in rivolta sui social

Il tocco di mano non è stato ravvisato ne dall’arbitro ne dal var, con il gioco che è proseguito normalmente e McTominay che ha così potuto segnare il gol del vantaggio. Questa decisione del giudice di gara ha però scatenato le reazione dei tifosi dell’Inter, che si sono fatti sentire sui social, dove IvanIlTerribile ha scritto: “Stop di mano di Lukaku che si era visto anche in diretta, neanche calcolato dal var, VERGOGNA”.

Tanti altri tifosi nerazzurri hanno poi ironizzato in maniera polemica contro il Napoli citando la MarottaLeague, tirata in ballo dai sostenitori delle squadre rivali – quindi anche quelli partenopei – ogni qual volta si verifica un episodio a favore – o presunto tale – dell’Inter, con Omar che ad esempio scrive: “Tutta colpa dei retro pensieri della MarottaLeague”; della stessa opinione anche il Pagellista Misterioso: “È chiaramente MarottaLeague”.

La telecronaca di Ferrara nel mirino dei tifosi

A scatenare le polemiche social è stata anche la telecronaca considerata troppo di parte di Ciro Ferrara, poco apprezzata dai tifosi delle squadre rivali. “Ferrara imbarazzante, può fare una telecronaca con la sciarpa del Napoli?”; e ancora: “Ciro Ferrara che ride goduto al gol del Napoli. Ma che c***o di commento tecnico è?” si chiede un altro spettatore.

C’è chi poi tra i tifosi dell’Inter evidenzia con tono ironico come Dazn affidi spesso la telecronaca della propria squadra a uno storico rivale come Massimo Ambrosini, mentre quella del Napoli al tifoso Ferrara: “Perché all’Inter in telecronaca mettono sempre Ambrosini o Pardo mentre al Napoli Ciro Ferrara? Chiedo”.

A non apprezzare la telecronaca di Ferrara però è stato anche qualche tifoso partenopeo, come Manhattan, che, imbarazzato, ha commentato con sincerità: “Onestamente, pur tifando Napoli, sentire Ferrara ridacchiare al gol di Lukaku mi imbarazza non poco”.