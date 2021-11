Napoli, fissata la deadline per il rinnovo di Lorenzo Insigne

17-11-2021 19:12

La situazione per il rinnovo di Lorenzo Insigne si sta facendo sempre più spinosa, e più il tempo passa più il rischio di uno scontro si fa elevato. Attualmente in scadenza nel 2022, Insigne in linea teorica potrebbe anche trovare un accordo con un nuovo club a partire da febbraio.

Tuttavia una soluzione di questo genere ci sentiamo di escluderla, dato l’affetto che lega Lorenzo ai partenopei. Sia lui che la società faranno di tutto fino alla fine per venirsi incontro, ma il club di De Laurentiis, riferisce Calcio news 24, avrebbe imposto al giocatore una sorta di deadline per accettare la proposta di rinnovo. La scadenza sarebbe infatti fino a marzo, e dopo di che il Napoli non offrirà più alcun rinnovo al proprio capitano.

I prossimi mesi saranno di fuoco.

