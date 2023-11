Napoli, Garcia ultima chiamata: Adl potrebbe esonerarlo anche in caso di vittoria

Il tecnico resta sulla graticola, la sosta è forse l'ultima chance del patron per cambiare rotta in vista anche del ciclo terribile alla ripresa

11-11-2023 10:18

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

L’ultimo boccone amaro, il pari interno contro l’Union Berlino che veniva da una striscia infinita di sconfitte, non solo è costato l’aritmetica conquista degli ottavi di Champions, non solo ha fatto perdere i 2 milioni di premio Uefa al club e non solo ha allontanato il Napoli dal Mondiale per club a 32 squadre del 2025 ma ha acuito dubbi e perplessità sull’opportunità di continuare con Rudi Garcia in panchina. Il tecnico francese resta sulla graticola e domani si gioca tutto contro l’Empoli.

Napoli, Garcia potrebbe pagare per tutti

Il Napoli di quest’anno ha convinto poche volte e quasi mai per una partita intera (solo con Sassuolo e Lecce): numerosi i capi d’accusa che non riguardano solo l’allenatore: alcuni giocatori non si stanno ripetendo rispetto all’anno scorso, c’è una sensazione di appagamento, come se non ci fosse più quella fame feroce che caratterizzò l’era Spalletti. Potrebbe però essere Garcia a pagare per tutti ed anche una vittoria sull’Empoli potrebbe non bastare se non fosse accompagnata da una convincente prova sul piano del gioco.

Tutti i problemi del Napoli di Garcia

Il Napoli palesa problemi di condizione atletica, di completezza di rosa (giocano praticamente sempre gli stessi), di involuzione nelle individualità più importanti (da Lobotka allo stesso Kvara) e di difesa che troppo spesso si fa trovare impreparata. Garcia ha spesso evidenziato che il Napoli è tra le squadre che subisce meno tiri in porta ma questo dato rischia di diventare un’aggravante? A volte il reparto è poco protetto, altre disposto male e si aggiungono anche errori individuali.

Da un mese De Laurentiis ha provato a dare la scossa presentandosi quasi tutti i giorni a Castelvolturno, un “commissariamento” che però non sembra aver dato frutti perché la squadra ricade quasi sempre negli stessi errori. E la sensazione che non tutti seguano Garcia resta, al di là delle dichiarazioni di facciata. Il tutto con un ambiente esterno sempre più turbolento e i tifosi che non smettono di chiedere #Garciaout.

De Laurentiis pensa a Tudor

Oggi insolitamente il tecnico non parlerà in sala stampa alla vigilia dell’Empoli mentre Adl riflette sul ribaltone. Il calendario, dopo la sosta, prevede l’Atalanta a Bergamo, il Real Madrid, l’Inter la Juventus e il Braga per l’ultima di Champions. È il momento in cui c’è bisogno di vincerne in casa al Maradona che è diventato un tabù ma serve anche dare la sensazione di essersi ritrovati tutti. La sosta è l’ultima occasione forse per De Laurentiis di riazzerare tutto e cambiare guida tecnica. Se il Napoli non vince e convince domani, Garcia potrebbe non far ritorno in città dopo i giorni di vacanza. Il candidato n.1 per sostituirlo è Igor Tudor, che sarebbe stato già allertato.