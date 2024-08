Napoli sconfitto dal Girona: l'errore di Meret costa il primo ko a Conte e fa infuriare i tifosi

Gli azzurri incassano le prime reti, che coincidono anche con la prima sconfitta, dell'era Conte. Protagonista negativo del match con gli spagnoli, Meret preso di mira sui social

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Dopo quattro clean sheet, il Napoli subisce i primi gol in questo precampionato e incassa anche la prima sconfitta dell’era Conte. A Castel di Sangro, gli Azzurri cadono 2-0 contro il Girona che si prende il successo con un gol per tempo. A monopolizzare l’attenzione del web è, però, come non accadeva da tempo, l’erroraccio di Alex Meret che di fatto regala il vantaggio agli spagnoli.

Prima sconfitta dell’era Conte

Antonio Conte incassa la prima sconfitta della sua nuova avventura in panchina. Al Teofilo Patini di Castel di Sangro, l’amichevole contro il Girona si chiude sul 2-0 per gli spagnoli sorpresa della passata stagione ne LaLiga e orfani da poche ore del talento (e dei gol) di Artem Dovbyk, nuovo attaccante della Roma di Daniele De Rossi.

Le scelte di Conte

Negli Azzurri, Victor Osimhen si accomoda ancora una volta in tribuna. Conte conferma, gli undici della sfida con il Brest. Al centro dell’attacco, dunque, il ruolo del centravanti spetta nuovamente Giacomo Raspadori, protagonista di una splendida rete proprio con i francesi. Alle spalle di Jack, Kvaratskhelia e Politano. Il 3-4-2-1 è completato da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno a difesa della porta di Meret. In mediana Lobotka e Anguissa con ai lati Mazzocchi (uscito per infortunio) e Spinazzola.

L’errore clamoroso di Meret

Dopo il compassato avvio, ci pensa suo malgrado Meret al 23′ a complicare le cose agli azzurri. Palla tra i piedi in area, l’estremo difensore di Conte commette un’ingenuità macroscopica servendo la sfera all’olandese ex Ajax, che non perdona. Un errore che, per certi versi, ha ricordato quello della scorsa stagione nella gara al Maradona contro il Frosinone quando regalò l’1-1 al Walid Cheddira.

Sbaglia anche Buongiorno e il Girona vince 2-0

Meret si riscatta a cavallo dell’intervallo stoppando in angolo Lopez, prima, e schermando su Portu, nella ripresa. Arrivano, poi, i pali colpiti da Spinazzola, che rischia l’autorete sul cross di Gil, quello di Rrahmani, nella porta giusta, quella difesa da Gazzaniga. A 7′ dal novantesimo, Buongiorno si fa saltare troppo facilmente da Almena, che mette al centro per il raddoppio di Villa. Passa un minuto e Kvara sfiora la rete a tu per tu con l’estremo difensore spagnolo.

Meret nel mirino dei tifosi sui social

Sui social, i tifosi azzurri sono letteralmente scatenati. Nel mirino, inevitabilmente, ci finisce Meret. “Conte tiralo fuori dal campo per sempre grazie”, si legge e ancora: “Mister Conte, Meret non può essere il titolare del Napoli”, “Meret sempre il solito“, “Meret con i piedi siamo a livelli che faccio fatica a definire”, “Un valido portiere è l’acquisto più urgente e importante per il Napoli. Assurdo che Meret giochi ancora come titolare in serie A!”. C’è, infine, chi prova a cercare un aspetto positivo: “A sto punto se Conte crede in Meret meglio sbagliare adesso che in Campionato ove vi costerebbero dei punti fondamentali per restare tra le prime 4 posizioni. Mamma mia Meret un briciolo di concentrazione porca miseriaccia!”.