Napoli, il post-Insigne inizia con un colpo dalla Premier

Prima di aprire sul serio la propria campagna acquisti, il Napoli deve risolvere la grana Insigne: il capitano e la società sembrano ancora molto lontani nella trattativa per il rinnovo del contratto del giocatore che potrebbe dunque anche lasciare gli azzurri.

Ziyech il post-Insigne per il Napoli

Nell’eventualità, il Napoli non vuole farsi trovare impreparato e dall’Inghilterra rimbalzano voci su quello che potrebbe essere l’erede di Insigne in azzurro. Secondo il Daily Mail, infatti, il Napoli avrebbe chiesto informazioni al Chelsea su Hakim Ziyech, 28enne trequartista mancino esploso all’Ajax e poi trasferitosi ai Blues la scorsa estate per la cifra di 40 milioni.

In Premier League il marocchino ha faticato a imporsi, anche a causa di un infortunio all’anca ora totalmente superato: in breve tempo è diventato una riserva di lusso per il Chelsea che adesso vorrebbe liberarsene. Il Napoli sarebbe pronto a cogliere l’occasione: Ziyech è un giocatore forte tecnicamente, con fantasia e dotato di un gran sinistro, e pur giocando sulla fascia opposta rispetto a Insigne potrebbe ereditarne il ruolo di calamita offensiva nel gioco degli azzurri.

Tifosi scettici sull’arrivo del marocchino

I tifosi azzurri, però, sembrano scettici riguardo al possibile arrivo dell’ex Ajax. “Ma finiamola con queste favole”, scrive Francesco. “Io ho un’altra bomba di mercato: a Spalletti piace Mbappè! Il presidente ha risposto: anche a me! Chissà…”, ironizza Franco. Vincenzo ha invece altre priorità: “Terzino sinistro, difensore centrale, centrocampista, terzino destro, queste sono le priorità. Ziyech pur essendo un gran giocatore non ci serve a niente attualmente, e dubito che la società punti a questi profili con ingaggi pesanti”.

“Sarebbe un grande acquisto”, sogna Luca, ma Vito replica: “Questo prende 6 milioni all’anno al Chelsea, De Laurentiis non lo prenderà mai…”.

SPORTEVAI | 07-06-2021 10:55