Napoli-Juventus, Allegri in serata no: sbaglia i cambi, brucia Nonge e perde di corto muso. Tifosi inferociti

Tutti gli errori del tecnico livornese a Napoli. Più di tutti, ai fan bianconeri ha destato perplessità la gestione di Nonge, autore del fallo da rigore su Osimhen.

03-03-2024 23:16

La legge del contrappasso è spietata e non risparmia chi, come Massimiliano Allegri, ha fatto del “corto muso” una sorta di mantra. Perdere a Napoli di corto muso, appunto, dopo aver avuto a disposizione tante occasioni da gol, per un episodio, nel finale, è una beffa atroce per l’allenatore livornese. E pazienza se all’andata le parti si erano invertite, col Napoli sprecone e la Juventus brava a spuntarla grazie a un golletto di Gatti su calcio d’angolo: nel calcio i tifosi hanno la memoria corta e allora il bersaglio unico – o quasi – diventa, di fatto, proprio Allegri.

Napoli-Juventus, nel mirino le scelte di Allegri

Sul web, sponda bianconera, il tecnico toscano è il destinatario principale, insieme forse a Vlahovic, degli strali per la sconfitta del Maradona. Se il croato ha divorato almeno tre palle gol ghiottissime, Allegri è sul banco degli imputati per le sue scelte di formazione. Alex Sandro, preferito a Gatti, si è fatto bruciare insieme a Bremer dopo che Szczesny aveva respinto il rigore di Osimhen. Ma la mossa più discussa è stata un’altra.

Il caso Nonge: entra, procura il rigore ed esce

Platea bianconera perplessa per l’ingresso di Nonge, lanciato in campo al 31′ della ripresa al posto di Miretti, autore del fallo da rigore su Osimhen e quindi sostituito dopo neanche un quarto d’ora, per far spazio a Danilo – già: perché un difensore quando c’era da recuperare un gol? – negli ultimissimi minuti di gioco. Insomma, una gestione non proprio illuminata, soprattutto nei momenti clou. A proposito: qualcuno rimprovera ad Allegri un’altro peccato veniale. Dopo il gol dell’1-1 di Chiesa non ha ridisegnato subito la squadra, dando poi modo al Napoli di provare l’ultimo assalto.

Tifosi Juve delusi da Max, ma c’è chi lo difende

Tanti i commenti inferociti dei tifosi bianconeri. Quasi tutti rivolti alle decisioni dell’allenatore. “Se non va via Allegri, la Juve non vince”, sentenzia Francesco su Facebook. “Mi spiace soprattutto per la mortificazione a Nonge“, un altro commento. “Era meglio quando giocava male, almeno la Juve vinceva”, è il paradosso di Salvo. “Come si fa a prendersela con Allegri? Quando sbagli tutte queste occasioni meriti di perdere”, scrive Jessica. “Ci vuole una ventata d’aria nuova, mi sembra che il vento sia girato, Allegri non è più neppure fortunato“, un altro commento.