Juve, Allegri al passo d’addio? Le parole di Branchini contro il club scatenano la polemica, ora tocca a Giuntoli

Massimiliano Allegri rimane saldamente al timone della Juventus ma le parole del suo agente, Giovanni Branchini, aprono nuovi scenari: “Con questa proprietà potrebbe succedere d tutto”

02-03-2024 19:10

Massimiliano Allegri, c’è da scommetterci, in questo momento sta pensando solo alla sfida della sua Juventus contro il Napoli in programma domani sera allo stadio Maradona. Ma sui social e tra i tifosi bianconeri si continua a parlare del futuro del tecnico toscano che nonostante i successi e i risultati di questa stagione, resta sempre un argomento profondamente divisivo nel mondo della Vecchia Signora.

Allegri, le parole dell’agente a Radio DeeJay

Ad alimentare la polemica sul futuro della panchina della Juventus e su quella di Massimiliano Allegri ci pensa il suo agente, Giovanni Branchini, intervenuto alla trasmissione condotta da Caressa su radio DeeJay. Le sue parole non sembrano per nulla distensive: “Se Allegri resterà alla Juve nella prossima stagione? Io penso di sì. Qualcuno che possa mandarlo via? Questo è sempre possibile, vedremo quali saranno le idee della Juve. Ha un contratto e ha dimostrato il suo legame con il club. Di solito si cambia un allenatore quando non si è soddisfatti. Voglio vedere come potrebbero non essere soddisfatti, ma con questa proprietà può succedere di tutto”.

Juve: il finale di stagione che decide tutto

C’è il campionato e c’è la Coppa Italia. I tifosi della Juve vogliono evitare un’altra stagione da “zeru titoli”. La fuga dell’Inter sembra ormai inarrestabile. La squadra di Simone Inzaghi ha innestato le marce alte in campionato e prenota una fuga che rischia di diventare decisiva. La Juve dopo un campionato di altissimo livello si è ritrovata nel giro di poche settimane lontanissima dalla vetta, un situazione che non ha di certo fatto piacere ai tifosi. Ora resta da blindare la zona Champions e soprattutto provare a mettere in bacheca un altro trofeo con la Coppa Italia che resta un’occasione da sfruttare.

Allegri: il futuro del tecnico divide i social

Le parole dell’agente di Massimiliano Allegri non sono piaciute ai tifosi. Il tecnico toscano continua a essere molto criticato da una parte delle tifoseria ma le dichiarazioni con la stagione ancora in corso e con una difficile gara da affrontare contro il Napoli sono sembrate fuori tempo. Sui social i tifosi si scatenano: “Tra le parole di Allegri e quella dell’agente mi sembra di capire che ci sia nervosismo. Poi domani Giuntoli dirà che va tutto bene. Ma qui qualcosa non quadra”, scrive Kid. E Danilo rilancia: “Lui già sa quale sarà la fine di Allegri e infatti sta dando degli incapaci, anche se non lo ha detto alla proprietà”.