Napoli-Juventus, per Massimo Mauro c’è una netta favorita: poi svela il segreto di Conte sull'addio di Kvaratskhelia

Il doppio ex Massimo Mauro analizza il big match del Maradona tra Napoli e Juventus e dà un consiglio di mercato ai partenopei dopo la cessione di Kvara al Psg

Il big match della 22a giornata di scena di Serie A va in scena al Maradona: Napoli contro Juventus, molto più di una semplice partita. Ad analizzarla è il doppio ex Massimo Mauro, intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Napoli-Juventus, il pronostico del doppio ex Mauro

La classifica vede il Napoli di Antonio Conte al primo posto a quota 50, mentre la Juventus, in estate affidata a Thiago Motta, è soltanto quinta a 13 punti lunghezze della vetta. Chi la spunterà? Secondo Mauro, gli azzurri si trovano “meritatamente in testa e sabato sono favoriti”.

Ma sul rettangolo verde e in partite così sentite nulla può essere dato per scontato. Mai. “Se la Juventus gioca come contro il Milan può battere chiunque, anche il Napoli”. La distanza in classifica non è comunque frutto del caso e l’opinionista ricorre all’arte per rendere l’idea. “La Juve è un bel quadro, ma il Napoli è un’opera d’arte straordinaria. Conte ha trasmesso una mentalità vincente e umile: questo spirito sarebbe piaciuto a Maradona”.

L’addio della stella Kvara e la reazione di Conte

Il mercato azzurro è in fermento dopo l’improvviso addio di Kvara, ceduto al Paris Saint-Germain nel bel mezzo della stagione e con la squadra al primo posto. Garnacho e Adeyemi le piste calde, ma non facili da concretizzare.

Sulla reazione di Conte alla partenza del georgiano Mauro si sbilancia e va controtendenza: “Non lo dirà mai, ma secondo me non gli dispiace così tanto l’addio di Kvara”. Alla Rosea l’ex calciatore chiarisce: “Il georgiano vinceva cinque partite da solo a stagione, ma non era funzionale al gioco”.

Caccia al sostituto di Kvara: il ‘Mauro pensiero’

Perdere un campione come Kvaratskhelia quando c’è ancora mezza stagione o quasi da affrontare rischia alla lunga di avere ripercussioni negative, se non adeguatamente sostituito. De Laurentiis e Manna ci stanno provando in tutti i modi e senza sosta: i contatti con Manchester United e Borussia Dortmund si sono intensificati negli ultimi giorni, ma la quadra non è stata ancora trovata.

Conte aspetta un rinforzo di spessore, possibilmente Garnacho, che ha posto in cima alla sua lista dei desideri. Ma Mauro è di un altro avviso: “Fossi nel Napoli, non toccherei nulla: c’è già Neres”.