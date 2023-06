Napoli, l'annuncio inaspettato di Kvaratskhelia sui social: cambiano i programmi per l'Europeo U21

Il giocatore azzurro: "Dopo la stagione più lunga per me è difficile giocare di nuovo una competizione tanto importante".

15-06-2023 16:29

Quale che sia la ragione fondamentale che lo abbia indotto a rivedere la decisione presa, rimane lo stop annunciato poco fa da Khvicha Kvaratskhelia che non giocherà con la nazionale della Georgia la fase finale degli Europei Under 21.

Una comunicazione inaspettata, inattesa che stupisce vista la serenità che i suoi agenti avevano palesato nel ribadire la partecipazione dell’attaccante del Napoli al torneo, che prenderà il via formalmente il 21 giugno 2023. L’Italia debutterà contro la Francia il giorno successivo.

Europei U21, il post di Kvara

Con un post sui social, il neo campione d’Italia ha reso noto la sua personale revisione di quella che pareva una decisione irrevocabile:

“È un onore far parte di una squadra che tra pochi giorni giocherà i campionati europei. Ma dopo la stagione più lunga per me è difficile giocare di nuovo una competizione tanto importante in così poco tempo”. “Ecco perché voglio che i tifosi conoscano la mia posizione – continua Kvaratskhelia su facebook -. Nonostante il mio desiderio, dopo una stagione difficile per motivi sportivi, sarò con voi al campionato europeo Under 21 come primo tifoso della nostra squadra. Ora sono pienamente concentrato sulle partite davanti alla nazionale georgiana maggiore contro Cipro e Scozia. Vorrei augurare buona fortuna a tutti: ai miei compagni, a tutta la squadra, allo staff e a tutta la Georgia per il campionato giovanile”.

Napoli, sospiro di sollievo

Di certo la notizia di una simile rinuncia non ha creato dissonanze, anche perché la partecipazione agli Europei avrebbe allontanato Kvara dal Napoli, un Napoli inedito che si appresta ad affrontare una fase di passaggio inevitabile dopo l’addio di Spalletti rientrato in Toscana, nella sua tenuta La Rimessa.

Quel che pare ovvio è che, rinunciando al torneo, dopo una stagione intensa sul versante del campionato ma altrettanto esaltante per via del riconoscimento come miglior giocatore della Serie A e miglior giovane della Champions, il Napoli avrà a disposizione uno dei suoi top player.

Kvara in ritiro

Chiusi gli impegni con la nazionale maggiore georgiana che lo vedranno protagonista contro Cipro e Scozia, sarà il momento delle vacanze estive e di quella pausa a cui accenna nel suo post. Kvara tornerà quindi ad allenarsi con il Napoli già a Dimaro dal 14 luglio. Non ci sarà Spalletti, ma a quanto sembra Galtier, in vantaggio sui diretti competitor alla successione in panchina.

