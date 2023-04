Napoli, la città dalla gioia al silenzio e arrivano le prime notizie di feriti

Il Napoli non ha potuto festeggiare lo scudetto in casa davanti ai suoi tifosi: il pareggio con la Salernitana rimanda tutti i discorsi al turno infrasettimanale contro l’Udinese e si registrano i primi feriti

30-04-2023 17:57

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Napoli deve ancora aspettare per i festeggiamenti. La squadra di Luciano Spalletti non è riuscita a battere la Salernitana nonostante il gol del vantaggio di Olivera che aveva illuso tutti, nel finale i granata ancora a cerca di punti salvezza hanno trovato la rete del pareggio con Dia rimandando tutti i discorsi per lo scudetto al turno infrasettimanale contro l’Udinese.

Napoli, la festa a Piazza Plebiscito è rimandata

Tantissimi i tifosi del Napoli in strada sin dalle prime ore del giorno, l’ansia e l’attesa per il match contro la Salernitana (ma anche per attendere il risultato della Lazio) hanno svegliato presto i tifosi partenopei per andare ad assistere alla gara a Piazza del Plebiscito dove è stato allestito un maxischermo per i tifosi che non sono riusciti a comprare il biglietto per il Maradona. Delusione per il risultato del match ma ancora il sorriso visto che per festeggiare bisogna aspettare ancora, magari già giovedì sul campo dell’Udinese. Dopo la gara i tifosi del Napoli hanno lasciato la piazza non senza un pizzico di amarezza.

Napoli: si registrano i primi feriti

Nonostante il grande spiegamento di forze da parte delle istituzioni cittadine non sono mancati i momenti di tensioni e purtroppo anche i primi feriti. Una donna è stata investita a via Giambattista Marino nei pressi dello stadio da una moto mentre era in giro con i nipote riportando una contusione alla testa. Altri tre feriti a causa di un incidente a via Cintia nella strada che conduce alo stadio. A pochi minuti dall’inizio del match anche una lite dovuta alla viabilità con un uomo che è stato accolto, al pronto soccorso dell’Ospedale San Paolo è stato medicato e dimesso con ferite giudicate guaribili in 10 giorni.

Napoli, dalla gioia al silenzio: una giornata lunghissima

I tifosi del Napoli sentivano vicina la conquista dello scudetto e già dalla mattina la città si è vestita a festa in attesa prima del match di San Siro, tra Inter e Lazio e poi del match del Maradona contro la Salernitana. Una grande attesa che però non è stata coronata visto che la squadra di Spalletti ha conquistato soltanto un pareggio che lascia l’amaro in bocca. Il sorriso dai volti dei tifosi del Napoli non è sparito ma dopo l’euforia della mattina sulla città è comunque calato il silenzio. La festa è rimandata, inutile nascondere un po’ di delusione per una giornata che poteva essere perfetta.