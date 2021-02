Napoli, la furia dei tifosi non salva nessuno

Ancora una prestazione da dimenticare, ancora una sconfitta. Il Napoli si arrende sul campo del Granada per 2-0 nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Ma il passivo per la squadra di Gattuso poteva essere anche più pesante dopo la prestazione offerta in terra spagnola.

Via Gattuso

Ovviamente per il popolo dei social le colpe principali riguardano l’allenatore Rino Gattuso, incapace di riuscire a dare un’anima alla squadra: “Resta l’idea principale la più proficua della stagione, il fantastico 4-2-3-1 e puntuale la ripartenza nelle praterie incustodite e Osimhen che non la becca mai. La dimostrazione di come l’assenza più importante è quella dell’allenatore”. Anche Marco è molto severo nei confronti del tecnico: “Una squadra organizzata (Granada) non fa fatica contro una squadra che non sa nemmeno cosa fare in campo (il Napoli)”.

La gran parte dei tifosi chiede la “testa del tecnico”: “Sogno di vedere un altro allenatore, uno qualsiasi, sulla panchina azzurra nella partita di ritorno, invece so che purtroppo dovrò sorbirmelo fino a fine stagione”. Ma più in generale in casa Napoli si vive una sorta di senso di speranza perduta verso una stagione che sembra non avere nulla da offrire in quanto ad ambizioni: “Che agonia – scrive Alvin – se penso alle partite che verranno mi viene l’ansia anziché l’entusiasmo. Ci stanno togliendo la passione”.

Le colpe di Meret

Nel corso degli ultimi due anni si è parlato moltissimo dell’alternanza dei portieri in casa Napoli con Ospina da una parte e Meret dall’altra. I due si sono alternati moltissimo anche se Gattuso ha sempre dato la sensazione di propendere per il colombiano. La gara di Granada getta qualche ombra su Meret, apparso molto insicuro sui due gol dei padroni di casa: “Meret sarà, come dicono i suoi sostenitori, un grande prospetto futuro. Ha bisogno di continuità, tempo e un preparatore atletico migliore, a detta di qualcuno. Ma ad ora per una squadra che ha poche certezze è meglio che giochi Ospina”.

Tutti nel mirino

I gol presi dal Napoli in pochi minuti nella prima frazione di gioco scatenano la rabbia dei tifosi. Dopo la vittoria, seppur rocambolesca con la Juve, i fan napoletani speravano in una squadra diversa nell’impegno europeo. Ma a Granada sembra non funzionare nulla: “Mi raccomando continuate ancora con gli alibi degli infortuni, del veleno e del pericolo non annusato. Tanto questo dirà il grande allenatore a fine partita”, scrive Frankie. Vincenzo va all’assalto di Osimhen: “Non pervenuto, nonostante sia stato strapagato”.

Mentre Antonio affronta il momento difficile con un pizzico di ironia: “Pur con grande umiltà e senso della misura, mi sento di affermare di essere tecnicamente migliore di Maksimovic”. Ancora una volta è la squadra a non convincere nel suo insieme: “La cosa bella è che non perdiamo mai contro avversario che fanno facili ma semplicemente perché noi non giochiamo”.

SPORTEVAI | 18-02-2021 22:58