Napoli, la prima amichevole è un caso: la protesta dei tifosi

Il Napoli comincia la sua stagione. La formazione di Luciano Spalletti scende oggi per la prima volta in campo a dare il via all’annata 2021/2022. Una gara contro la Bassa Aunania che servirà come prima sgambata stagionale. I partenopei come tantissime altre squadre sono ancora in piena emergenza, con i giocatori che hanno partecipato all’Europeo e anche con qualche infortunato. Ma sarà comunque un test utile per valutare alcuni giocatori.

La prima di Luciano Spalletti

Nel corso di questo primo periodo da allenatore del Napoli, il tecnico Luciano Spalletti, ha espresso parole al miele per i tifosi azzurri. E c’è grande curiosità per conoscere le prime indicazioni tattiche del tecnico toscano e il suo modo di mettere la squadra in campo. Nei giorni scorsi il tecnico ha parlato del supporto dei tifosi ma la gara amichevole di oggi non verrà trasmessa da nessuna emittente.

La rabbia dei tifosi azzurri

Tanti tifosi avrebbero potuto vedere all’opera il Napoli sin dalla prima uscita ma nessuna emittente trasmetterà il match, alle televisioni locali sarà permesso trasmettere una sintesi di circa 3 minuti e sui social monta la protesta guidata dalla giornalista Anna Trieste: “Spalletti dice che il sostegno dei tifosi va meritato. E allora come mai l’amichevole di oggi con i dilettanti della Bassa Aunania non viene trasmessa gratis da nessuna parte? Voglio capire il Bayern ma era così indispensabile chiedere soldi ai tifosi pure per questa partita?”.

E sono in tanti i tifosi del Napoli a fare la stessa rimostranza: “Sono anni che diciamo sempre le stesse cose. L’accattona raschia ogni centesimo, a cominciare dagli autografi a pagamento per finire con la maglia con le toppe. Una gestione da squadra di serie D. Siamo alla frutta ma continuiamo a fare chiacchiere”. Della stessa opinione anche Salvatore: “Il Napoli per la famiglia De Laurentiis sta diventando solo business” e ancora: “Ogni anno la stessa storia, ormai c’è un distacco totale tra società e tifosi”.

Il caso “maglie”

Già nei giorni scorsi dai social era montata la protesta per la gestione della società per quanto riguarda il materiale tecnico. La nuova maglia arriverà solo il 20 agosto e per il momento la squadra utilizza il materiale della scorsa stagione.

SPORTEVAI | 18-07-2021 11:54