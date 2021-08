Napoli, Lazio e Roma, tutto sulla nuova stagione: tra Serie A e coppe

I tifosi di Napoli, Lazio e Roma, e non solo, si preparano a un anno ricco di novità e partite imperdibili. La curiosità numero uno per le tre squadre sarà sicuramente dettata dalla presenza in panchina di tre allenatori top del calibro di Luciano Spalletti, Maurizio Sarri e José Mourinho. Tre fuoriclasse assoluti, con mentalità e idee molti diverse, ma ugualmente capaci di dare spettacolo dentro e fuori dal campo.

Napoli, Spalletti per riprendere a correre

Il Napoli di Spalletti dovrà lasciarsi alle spalle l’inatteso finale della passata stagione, dimostrando di poter finalmente tornare a lottare per lo scudetto e dirà la sua in Europa League. Con una delle rose meglio attrezzate e affiatate del campionato, l’allenatore toscano ha le carte in regola per arrivare in fondo a tutte le competizioni. Il suo 4-2-3-1 promette spettacolo, così come fatto vedere anche nelle uscite di questa pre-season.

Insomma, il potenziale e il talento per fare bene sempre e ovunque non mancano. D’altro canto, come dichiarato dallo stesso Spalletti: “quando si veste la maglia del Napoli bisogna mettere dentro tutto quello che ci vuole, contro qualsiasi avversario. Non esiste una maglia per le squadre meno forti e una per le squadre più forti. La maglia del Napoli è una sola. Ogni volta che la indossi bisogna mettere dentro tutti gli ingredienti necessari a vincere le partite”.

Lazio, Sarri per aprire un nuovo ciclo

Discorso simile in casa Lazio. Dopo l’improvviso addio di Simone Inzaghi, ci ha pensato Sarri a ridare entusiasmo all’ambiente. Anche in questo caso, il talento si spreca e l’ex allenatore di Napoli e Chelsea può davvero provare ad aprire un ciclo. Con uno Scudetto e una UEFA Europa League in curriculum, il tecnico partenopeo ha l’esperienza giusta per permettere ai biancazzurri di tornare ad alzare un trofeo.

Come visto durante le amichevoli estive, il nuovo 4-3-3 deve ancora essere assimilato dai calciatori, ma le premesse per rivivere le splendide gesta del Napoli ci sono tutte. I tifosi della Lazio possono sognare in grande. Con fuoriclasse come Luis Alberto, Milinkovic-Savic e un bomber del calibro di Immobile, a disposizione di un calcio votato allo spettacolo, ci sarà di che divertirsi.

Roma, Mourinho per tornare Special

La Roma si appresta a dare battaglia. Con Mourinho difficilmente si sbaglia. In campionato c’è da migliorare il piazzamento della passata stagione, che comunque ha portato i giallorossi a disputare una semifinale di Europe League. Perso Dzeko, Abraham, appena arrivato dal Chelsea, ha già dimostrato le sue qualità e potrebbe far dimenticare in fretta il bosniaco.

Inoltre, anche le ottime prove di Shomurodov e Rui Patricio hanno regalato ai tifosi la sicurezza di poter contare su due giocatori dai numeri importanti. Il fatto che lo Special One badi molto alla sostanza non può che dare certezze. Lo spettacolo, d’altronde, non mancherà con in rosa interpreti come Mkhitaryan, Pellegrini, Veretout e (finalmente) Zaniolo.

Per quanto riguarda gli impegni europei, superato l’ostacolo Trabzonspor l’undici giallorosso è andato a prendersi l’onere e l’onore di essere la prima squadra italiana a disputare la nuova UEFA Europa Conference League. Mourinho proverà senza dubbio a entrare ancora una volta nella storia come primo allenatore ad alzare il nuovissimo e affascinante trofeo continentale per club.

Come cambiano le coppe con la UEFA Europa Conference League

Proprio l’introduzione della nuova competizione comporterà diversi cambiamenti, che coinvolgeranno l’Europa League. In primis, la fase a gironi di Europa League diventa più snella, passando da 48 a 32 squadre, per otto raggruppamenti da quattro. Chi vince il proprio girone si qualifica direttamente agli ottavi. Le otto seconde si giocano, invece, l’accesso alla fase successiva in uno spareggio con le terze degli otto gironi di Champions, disegnando così il cammino verso la finale del 22 maggio 2022 al Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia.

La Europa Conference League vedrà, invece, impegnate ben 184 squadre, almeno una per ognuna delle 55 federazioni UEFA e 46 provenienti dalla Champions League o dall’Europa League. Saranno però solo 32 le formazioni che accederanno alla fase a gironi, di cui 10 sono le eliminate dagli spareggi di Europa League. Chi vince il girone si qualifica per la fase finale, le seconde otto si contendono il pass per gli ottavi con le otto terze dei gironi di Europa League. La finale è in programma il 25 maggio 2022, nella moderna National Arena di Tirana.

