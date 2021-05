Napoli-Lazio, lo scambio non piace a nessuno

Nel valzer di nomi, ipotesi e suggestioni per la panchina del Napoli nelle ultime ore si è fatta insistente una voce a sensazione. Ad amplificarla, gli articoli di vari quotidiani in edicola oggi, dalla Gazzetta dello Sport a Repubblica. Napoli e Lazio, in particolare, starebbero studiando uno scambio tra tecnici. A Lotito piace Gattuso, mentre De Laurentiis non ha mai fatto mistero di seguire con attenzione Simone Inzaghi.

Gattuso-Inzaghi, pronto lo scambio in panchina

Le indiscrezioni parlano di un presidente biancoceleste che si sarebbe fatto avanti in prima persona per l’attuale allenatore del Napoli, che nei giorni scorsi ha declinato definitivamente le offerte della Fiorentina. Per lui si parla anche di un possibile interessamento della Juventus, ma la sfida Lazio è quella che intriga da più tempo l’ex mediano calabrese. Anche Inzaghi, del resto, avrebbe fatto capire a Tare e Lotito di aver voglia di provare una nuova esperienza: ecco spiegate le difficoltà e i tentennamenti sulla questione rinnovo. E se fosse proprio Napoli la nuova esperienza vagheggiata dal tecnico?

Napoli-Lazio, tifosi scettici sullo scambio

Il nome di Inzaghi, però, non scalda più di tanto i sostenitori azzurri. “A questo punto tanto vale tenersi Gattuso, che quest’anno gli è stato sopra in classifica e non di poco”, osserva un supporter partenopeo. “Inzaghi ha sempre giocato con la difesa a tre, il Napoli dovrebbe rifare la squadra in estate per lui, proprio in un momento di crisi e di grande difficoltà del settore”, è un’altra considerazione improntata a scetticismo. “Con Inzaghi Insigne e Lozano dove giocherebbero, un po’ terzini e un po’ ali?”, chiede un tifoso. “Posso capire se al posto di Gattuso dovesse arrivare Allegri o al massimo Spalletti. Ma Inzaghi, dai”, è un’ulteriore analisi poco convinta. E i sostenitori della Lazio, come vedrebbero Gattuso? “Stanno solo facendo manfrine, alla fine Inzaghi rimarrà”, è la certezza sbandierata sui social da un supporter biancoceleste.

SPORTEVAI | 20-05-2021 09:39