Napoli: le accuse di Spalletti dopo la sconfitta scatenano la bufera sul web

Il tecnico degli azzurri ha accusato l’arbitro Marciniak di non aver visto un rigore evidente su Lozano nel primo tempo e ha tirato in ballo il blasone del Milan

19-04-2023 10:46

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Al termine della gara di ieri sera al Maradona Luciano Spalletti ha fatto i complimenti al Milan per l’approdo in semifinale di Champions League e anche al suo Napoli per le prestazioni offerte nel doppio confronto con i rossoneri. Il tecnico toscano, però, ha anche sottolineato l’errore dell’arbitro Marciniak in occasione del rigore non concesso nel primo tempo agli azzurri per un fallo su Hirving Lozano, alludendo al peso del blasone del Milan sulla decisione del direttore di gara: parole che hanno acceso la polemica sul web.

Napoli, l’errore di Marciniak su Lozano

Nella conferenza stampa successiva al pareggio tra Napoli e Milan al Maradona, che ha decretato l’eliminazione degli azzurri dalla Champions League, Luciano Spalletti ha elogiato le due squadre, ma anche bacchettato l’arbitro Marciniak, reo di non aver visto un rigore evidente (almeno a giudizio del tecnico del Napoli) su Lozano per fallo di Leao: il punteggio era ancora di 0-0, gli azzurri avrebbero avuto la possibilità di portarsi mettere in parità il confronto con i rossoneri dopo l’1-0 della squadra di Pioli al Meazza nella gara di andata.

Napoli: Spalletti, il rigore e il passato del Milan

“Stasera è rigore netto al 37’, è impossibile non vederlo – le parole di Spalletti sul fallo su Lozano nel primo tempo di Napoli-Milan – Stasera è impatto, non contatto, gli ha stravolto la caviglia”. Nel commentare l’episodio Spalletti si lascia andare anche a quella che pare una chiara allusione al blasone del Milan, il cui peso avrebbe influenzato l’arbitro Marciniak. “L’arbitro era il numero uno e hanno rivisto l’episodio al Var: evidentemente il passato del Milan in Champions conta”.

Napoli-Milan, bufera sul web per le parole di Spalletti

Le parole di Spalletti hanno ovviamente causato una bufera sul web. “Ma invece di piangere perché non hai saputo dire ai giocatori di fermare Leao? Tre gol in fotocopia”, il commento di Mericano, tifoso del Milan. “Dichiarazioni mediocri. Per un anno ci avete rotto su quanto fosse forte questo Napoli e adesso piangete”, aggiunge Ragnar. “Ma dai Spalletti, saper perdere no, eh? Il passato in Champions conta, ma l’arbitro non c’entra è che il Milan ha la mentalità per l’Europa”, commenta Selvaggia.

I tifosi del Napoli sono ovviamente con il proprio allenatore. “Spalletti ha ragione, è palese che fosse rigore netto, una cosa pazzesca”, scrive Paolo. “Col Var, decisione inspiegabile. A meno che non si tiri in ballo il blasone…”, commenta Ago.