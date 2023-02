Napoli, liste Uefa per la Champions League: tutto immutato

La squadra di Luciano Spalletti si prepara a rientrare nella competizione dopo aver dominato il girone di qualificazione

03-02-2023 08:31

Tutto immutato per il Napoli in vista degli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht di Francoforte. I partenopei hanno presentato lista A e lista B alla Uefa e non ci sono novità rispetto alla prima fase, in cui la squadra di Luciano Spalletti ha letteralmente dominato il girone di cui faceva parte anche il Liverpool di Klopp.

LISTA A: Sirigu, Meret, Idasiak, Kim, Juan Jesus, Rrahmani, Rui, Olivera, Ostigard, Di Lorenzo, Zanoli, Bereszynski, Elmas, Ndombele, Zielinski, Lobotka, Anguissa, Politano, Kvaratshkelia, Lozano, Raspadori, Simeone, Osimhen, Gaetano.

LISTA B: Marfella, Zedadka.