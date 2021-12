Napoli, luna di miele finita: dopo ko con Spezia i tifosi lo scaricano

23-12-2021 08:19

A che serve vincere a San Siro con un’impresa super se poi in casa perdi con squadre come Empoli e Spezia? Natale rovinato per i tifosi del Napoli che credevano nel testa a testa con l’Inter e nel duello scudetto e che ora si ritrovano a soli +5 dalla Juventus che dovranno affrontare all’Allianz Stadium alla ripresa del campionato alla Befana. Un incubo la serata di ieri al Maradona: lo Spezia che segna su autogol e il resto della gara ad aspettare una reazione veemente che non arriverà mai. Tesoretto bruciato e addio illusioni: i tifosi azzurri hanno deciso però con chi prendersela e il bersaglio unico diventa Luciano Spalletti.

I tifosi scendono dal carro di Spalletti

Accolto con scetticismo, Spalletti aveva saputo farsi amare dal popolo partenopeo grazie a un avvio sprint ma il crollo di queste settimane, complici i tanti assenti, hanno fatto finire troppo presto la luna di miele, autorizzando nuovamente dubbi e perplessità come si evince sui social.

C’è chi scrive: “È finita anche l’era Spalletti, bisogna solo aspettare i mal di pancia del presidente e le sue punzecchiate. Gattuso è stato messo alla gogna per molto meno.Passi l’Atalanta, ma non puoi perdere in casa con Empoli e Spezia” e poi: “è a soli 5 punti da chi criticate un giorno sì e l’altro pure”

Spalletti accusato di ripetere sempre gli stessi errori

Il web è un fiume in piena: “Spalletti ci ha intossicato il Natale e pure il Capodanno. Dall’Epifania si cambia tifo. Spalletti vali quanto un piatto di spaghetti, aglio, olio e peperoncino” o anche: “È stata la mano di Spalletti”. Da troppo spesso, ormai, al cinema Maradona di Napoli…” e ancora: “Le squadre allenate da Spalletti a metà stagione crollano. Poi lui Alla prima sconfitta va in crisi”

I fan preoccupati per il rapporto tra Mertens e Spalletti

Molti temono la rottura tra Mertens e Spalletti: “Temo sia iniziata la guerra tra Dries e Spalletti,c’erano state delle avvisaglie ma non le si voleva vedere, non mi sembra possibile,non ci voglio credere” e ancora: “Mertens ce lo deve trattare con il riguardo che merita! Non puó alternarlo ad una boa, è offensivo” e infine: “Temo che la cosa+grave sia l’inizio della guerra Ciro-Spalletti”.

