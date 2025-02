Napoli, Manna risponde ad Ausilio e scarica la pressione sull’Inter: la frase che inchioda Inzaghi

Il d.s. partenopeo replica al collega nerazzurro che firmerebbe per vincere la Champions lasciando però lo scudetto alla squadra di Conte

Giovanni Manna scalda l’atmosfera in vista di Napoli–Inter: il d.s. partenopeo replica al collega nerazzurro Piero Ausilio, che aveva dichiarato di essere pronto a firmare per vincere la Champions e lasciare lo scudetto agli azzurri, e poi scarica la pressione del match di sabato sulla squadra di Simone Inzaghi.

Napoli, il d.s. Manna risponde ad Ausilio dell’Inter

“Champions League all’Inter e scudetto al Napoli? Sì, firmerei”. Così qualche giorno fa Piero Ausilio, d.s. dei nerazzurri, si era pronunciato sulla possibilità di rinunciare all’accoppiata di trofei in cambio della sicurezza del titolo di campione d’Europa per l’Inter. A quella battuta replica oggi il collega Giovanni Manna, d.s. del Napoli. “Lui firma? E allora magari noi mercoledì (quando è in programma l’andata degli ottavi tra i nerazzurri e il Feyenoord, ndr) tifiamo l’Inter – dice Manna a SportMediaset – sperando magari che l’Inter faccia un percorso importante in Europa, che sia virtuoso anche per il calcio italiano”.

Napoli, Manna rende merito a Conte e alla squadra

Nell’intervista, però, Manna va oltre la battuta su Ausilio. Il d.s. del Napoli sottolinea la bontà del cammino della squadra di Antonio Conte in campionato, evidenziando che lottare per lo scudetto non era nei programmi del club e i grandi meriti dell’allenatore e dei giocatori. “Il percorso che stiamo facendo dice che siamo in una posizione di classifica vantaggiosa – afferma Manna -. Ce lo siamo meritati, partita dopo partita, ed è con la stessa mentalità che ora affrontiamo questa ultima parte di stagione. Concentrati, sapendo quello che dobbiamo fare, però non ci precludiamo nulla”.

Insomma per Manna è importante non mettere pressione al Napoli nella corsa scudetto. “Non è stato un nostro obiettivo – aggiunge il d.s. -, la squadra e l’allenatore sono stati bravi a conquistare questa posizione, vogliamo tenerla, ma non vogliamo essere disfattisti qualora questo non accada”.

Napoli, Manna scarica la pressione sull’Inter

Nessun dramma, dunque, per la frenata di febbraio, con i 3 pareggi e la sconfitta di Como di domenica scorsa. Secondo Manna il Napoli deve presentarsi allo scontro diretto con l’Inter senza sentirsi spalle al muro. La squadra obbligata a vincere lo scudetto è l’Inter di Simone Inzaghi, il dirigente del Napoli lo dice chiaramente.

“Bisogna essere leggeri e orgogliosi del percorso fatto – conclude Manna -, affrontiamo una squadra costruita per vincere. È un dato di fatto, non è per scaricare pressione sull’Inter, è la verità. Noi arriviamo da percorso diverso, ma ci siamo guadagnati possibilità per giocare questa partita con passione, pur sapendo che è una partita: nulla distruggerà quello che di buono abbiamo fatto finora”.