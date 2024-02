Napoli, Mazzarri attacca il Var: "L'arbitro può non vedere ma il Var doveva darci rigore"

Il tecnico convinto che segnando subito avrebbe evitato tutte le sofferenze contro il Verona: l'elogio a Kvara e la decisione definitiva su Zielinski

04-02-2024 17:49

“Quando si fa fatica c’è più gusto, scherzo sarebbe stato meglio aprirla subito e poi chiuderla, invece è stata una sofferenza”. Mazzarri si porta addosso la fatica di una vittoria arrivata quasi allo scadere quando si presenta davanti alle tv a fine partita. Il suo Napoli resta double face, capace di addormentarsi per larghi tratti della gara per poi piazzare colpi d’autore come successo contro il Verona.

Mazzarri elogia la mentalità del Napoli

La nota positiva, dopo la grande paura, è stata la reazione dopo essere andati sotto: “Mi piace che la squadra ci abbia creduto sempre, quello che ho sempre chiesto, anche quando le partite sembrano stregate. Abbiamo fatto la partita, abbiamo creato e poi ci si trova in svantaggio: probabilmente altre squadre avrebbero mollato. La squadra ci ha creduto sempre, ha combattuto e ha cercato la vittoria”.

Mazzarri attacca il Var sul rigore negato

Ha fatto molto discutere la decisione dell’arbitro Piccinini di non concedere il rigore su Kvara: “Stavamo giocando benissimo, creando presupposti per segnare, quel rigore era abbastanza netto, l’arbitro in campo poteva anche non vederlo ma il Var doveva darci il rigore, potevamo fare una prestazione ancora più bella e segnare più gol. In generale la condizione sta crescendo, quando abbiamo pareggiato si è visto che stavano tutti bene, erano vivi mentre dopo il loro gol sembravano stanchi. Per Kvara era importante tornare a segnare, io ho allenato tanti campioni e lui lo è, nel calcio italiano siamo bravi a limitare questi giocatori, lo raddoppiano, lo innervosiscono ma lui ha una classe eccezionale. L’abbiamo spostato più al centro nel ruolo dove gioca in Nazionale”

Mazzarri fa chiarezza su Zielinski

Zielinski non è stato convocato perchè non stava bene ma si rivedrà nonostante abbia già firmato per l’Inter per il prossimo anno? “Quando sarà disponibile è normale che potrà essere utilizzato, se correrà e darà una mano alla squadra non ci saranno problemi. Bisogna fare delle scelte, le abbiamo fatte, normale che chi è stato acquistato possa avere la soddisfazione di giocare in Champions”.

Per Mazzarri ruolo Lindstrom non è definito

“E’ un ragazzo che si deve adattare al calcio nostro, il ruolo non è ben definito. Ha fatto molto meglio sull’esterno, dietro la punta ha fatto fatica: bisogna capire dove si sente maggiormente a suo agio. Purtroppo in certi ruoli ci sono giocatori forti, nel ruolo di Kvara avrà meno spazio e vedremo qualche altro ruolo. Domenica a San Siro? Sono tutte finali per noi cerchiamo di fare il massimo e poi tireremo le somme”.