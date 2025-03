Napoli-Milan, moviola: Cosa ha visto Sozza sul rigore, il destino di Conte e Conceicao

La prova dell’arbitro Sozza al Maradona analizzata ai raggi X da Graziano Cesari, il fischietto lombardo ha ammonito entrambi gli allenatori

Considerato fra i migliori prospetti emergenti dell’arbitraggio in Italia, Simone Sozza – scelto per Napoli-Milan- dopo una stagione super tre anni fa è andato alternando prestazioni positive ad altre al di sotto del suo talento. Il 37enne fischietto cresciuto nella sezione di Seregno, paesino della Brianza in provincia di Monza, scelto per, gode di alta stima da parte del designatore Rocchi che ha dimostrato di considerarlo alla pari dei migliori della Can e finora in stagione ha fatto bene. Ha diretto 11 sfide in Serie A e quattro in B, senza contare una partita della massima serie greca, tre di Europa League, una di Nations League (Serbia-Svizzera), due di qualificazione di Champions e una di qualificazione alla Conference League. L’ultima uscita è stata positiva in Juventus-Atalanta ma come se l’è cavata l’arbitro lombardo ieri al Maradona?

I precedenti di Sozza con Napoli e Milan

Erano sei i precedenti del Napoli sotto la direzione arbitrale di Simone Sozza in Serie A, con due vittorie, tre pareggi ed una sconfitta.. L’ultima gara diretta dal fischietto lombardo è stato il pareggio tra Napoli e Roma per 2-2 dell’anno scorso. Sei anche gli incroci col Diavolo (4 vittorie e 2 ko)

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Colarossi con Marchetti IV uomo, Meraviglia al Var e Di Paolo all’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori: Lukaku (N), Jimenez (M)

Napoli-Milan, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Prima ammonizione al 40′, è per Lukaku che entra durissimo su Bondo. Al 68′ Billing atterra in area Theo che era scappato, per l’arbitro è rigore ma Gimenez sbaglia facendosi parare la conclusione da Meret. Al 71′ ammonito per proteste Sergio Conceiçao, al 76′ giallo anche per Conte, sempre per proteste. Al 90′ fallo di Jimenez su Ngonge, giallo per lo spagnolo. Era diffidato, salta la partita contro la Fiorentina. Dopo 5′ di recupero Napoli-Milan finisce 2-1.

Per Cesari giusto il rigore concesso al Milan

A fare chiarezza sugli episodi dubbi della gara è Graziano Cesari. L’ex arbitro genovese a Pressing, su Canale 5, si sofferma sul penalty concesso ai rossoneri e spiega: “Bravissimo in questo caso l’arbitro Sozza, perché segue l’azione in modo particolare. Siamo al 68′ e fischia il rigore per il Milan: segue bene l’azione, lo scambio tra Leao e Theo, poi l’ingenuità clamorosa di Billing, gli passa davanti il difensore del Milan e lo va a travolgere. Guardate Sozza dov’è? E’ quello posizionato meglio, vede Billing che tocca il retro coscia sinistro di Theo quindi è assolutamente inevitabile il rigore”