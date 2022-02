Napoli: non solo Fabian, nel mirino del Barça anche un’altra stella

16-02-2022 12:16

Mentre il Napoli si prepara ad affrontare il Barcellona al Camp Nou nell’andata dei sedicesimi di Europa League, in programma domani alle ore 18:45, la dirigenza del club blaugrana continua a guardare alla squadra di Aurelio De Laurentiis come possibile serbatoio per la campagna acquisti della prossima estate.

Il Barça vuole anche Koulibaly

Da tempo è noto l’interesse del Barça per Fabian Ruiz, centrocampista di qualità con contratto in scadenza nel 2023 che non pare intenzionato a rinnovare con il Napoli proprio per aumentare le sue chance di andare a giocare in un top club della Liga.

Ma accanto allo spagnolo, il Barça vorrebbe portare in Spagna anche un altro elemento chiave del Napoli: Kalidou Koulibaly. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, l’allenatore dei blaugrana Xavi preferirebbe il senegalese allo juventino Matthijs De Ligt come rinforzo principale per la difesa del Barcellona del prossimo anno. Anche Koulibaly ha un contratto in scadenza nel 2023 e quindi se decidesse di dire sì al Barcellona il Napoli non potrebbe che cederlo, magari per una cifra – secondo il quotidiano – tra i 30 e i 40 milioni di euro. I tifosi del Napoli, però, si sentono piuttosto sicuri su Koulibaly: il difensore è molto legato al club, alla squadra e alla piazza e difficilmente cambierebbe squadra.

I tifosi sicuri della permanenza di KK

“Ovvio preferiscano Koulibaly, come fanno a paragonarlo a De Ligt? Ma tanto KK non si muove da Napoli”, scrive Matteo su Twitter. Vincenzo, invece, se la prende con la Gazzetta: “Ovviamente prima della partita col Barcellona, la Gazzetta ci fa vendere Koulibaly agli spagnoli. Ogni volta che abbiamo una partita importante, chissà perché, la carta rosa ci fa vendere sempre qualcuno all’avversario di turno”.

“Toh, il Napoli gioca col Barcellona e spunta il Barcellona nella corsa a Koulibaly. Un tempo c’era più fantasia nello scrivere panzane”, aggiunge Diego. “Tanto Koulibaly se ne frega, state sereni”.

Belizelig, invece, polemizza sulla valutazione data del difensore: “Per 30-40 milioni gli possiamo dare solo una parte di Koulibaly”. Venio va invece in controtendenza: “30-40 milioni per Koulibaly magari… Il nuovo prof della difesa è Rrahmani”.

Dove vedere Barcellona-Napoli

Barcellona-Napoli, in programma domani 17 febbraio alle ore 18:45, sarà trasmessa in diretta streaming sull’app per smart tv, smartphone e tablet di DAZN o in alternativa potrà essere seguita sul sito ufficiale di DAZN tramite pc o notebook.

