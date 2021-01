Napoli, Osimhen ancora positivo al Covid

L’aveva già annunciato Gattuso in conferenza stampa, dopo la vittoria all’ultimo sospiro contro l’Udinese: “Osimhen ha ancora il Coronavirus, in più ha un problema alla spalla”.

Adesso è arrivato anche il comunicato ufficiale del Napoli: “Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore Victor Osimhen, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore ripeterà il test in settimana”. Una stagione che si sta rivelando più complicata del previsto per il nuovo attaccante azzurro, che nel 2021 spera di essere più fortunato e meno infortunato, per dimostare tutte le sue doti e aiutare la squadra in campionato.

OMNISPORT | 11-01-2021 20:23