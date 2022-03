Napoli, Osimhen: "E' stata una risposta forte"

13-03-2022 17:26

L’attaccante del Napoli Osimhen ha commentato felice la vittoria degli azzurri contro il Verona, decisa da una sua doppietta. “Dopo la sconfitta contro il Milan, che ha fatto male, è stata in un certo senso una risposta. E’ una risposta forte, su un campo difficile e contro una squadra molto organizzata. Ma abbiamo meritato di vincere”, sono le parole pronunciate a Dazn.

I gol di testa: “Mi sto allenando molto per cercare di migliorare questo fondamentale, anche coi terzini Mario Rui e Di Lorenzo che mettono tanti cross, in modo che io possa sentirmi bene. Lo scudetto? Per credere veramente nello scudetto dobbiamo cercare di vincerle tutte, guardando ovviamente anche gli altri”.

OMNISPORT