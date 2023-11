Napoli: Osimhen verso la convocazione con l’Atalanta, visita a sorpresa di Insigne

Il centravanti nigeriano ha svolto una parte dell’allenamento di oggi in gruppo, così come Zielinski. A Castelvolturno anche l’ex capitano che ha salutato la squadra e Mazzarri

22-11-2023 15:56

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Buone notizie per il Napoli: ogni giorno che passa Victor Osimhen è più vicino al suo rientro in campo. Il centravanti nigeriano ha svolto parte dell’allenamento di oggi insieme ai compagni, così come Zielinski. Sorpresa a Castelvolturno con la visita dell’ex capitano Lorenzo Insigne.

Napoli, Osimhen si allena con i compagni

Il secondo esordio di Walter Mazzarri con il Napoli potrebbe coincidere con il ritorno in campo di Victor Osimhen. Procede spedito il recupero dall’infortunio del centravanti nigeriano, che oggi ha sostenuto una parte dell’allenamento insieme ai compagni di squadra e che dunque potrebbe tornare a indossare la maglia azzurra sabato a Bergamo contro l’Atalanta. Dopo l’infortunio muscolare rimediato con la Nigeria Osimhen ha saltato 4 partite di campionato e le due di Champions League contro l’Union Berlino: in questi 6 incontri il Napoli ha raccolto 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta.

Napoli, Osimhen verso la convocazione con l’Atalanta

Insieme ad Osimhen anche gli altri indisponibili del Napoli, Piotr Zielinski e Alex Meret, hanno svolto la prima parte della seduta odierna insieme al gruppo. Tutti e tre si sono poi staccati dal resto della squadra per svolgere allenamento individuale in palestra. Osimhen, però, è quello più avanti nel suo percorso di recupero: Mazzarri, che sabato contro l’Atalanta farà il suo secondo debutto con il Napoli, potrebbe schierarlo nella gara che segna l’inizio di un ciclo terribile per gli azzurri, impegnati nelle settimane seguenti con Real Madrid, Inter, Juventus e Braga. Il tecnico toscano attende poi ancora i rientri dalle rispettive nazionali di Frank Zambo Anguissa e Jesper Lindstrom, infortunatosi nel corso di Irlanda-Danimarca.

Napoli, visita a Castelvolturno dell’ex capitano Insigne

Ma l’allenamento di Osimhen non è stata l’unica bella novità per il Napoli oggi al Konami Training Center di Castelvolturno. Nel centro sportivo del club, infatti, s’è presentato a sorpresa Lorenzo Insigne: l’ex capitano degli azzurri, oggi in MLS con il Toronto, ha voluto salutare la squadra e Mazzarri, allenatore che nel gennaio 2010 lo fece esordire in serie A e che poi lo inserì stabilmente nelle rotazioni offensive della squadra azzurra nella stagione 2012/13, dopo gli anni trascorsi in prestito a Cavese, Foggia e Pescara.