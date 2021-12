Napoli: ruolo inedito per il senatore, tifosi scettici

07-12-2021 11:43

Già grave contro l’Atalanta, lo stato di emergenza del Napoli s’è addirittura aggravato con l’infortunio rimediato da Stanislav Lobotka, che ha privato Luciano Spalletti di un altro centrocampista molto efficace nel giro palla. Contro il Leicester, nella gara decisiva per la qualificazione agli ottavi di Euro League, il tecnico potrebbe avere a disposizione il solo Diego Demme come interno puro di centrocampo, ma dopo il Covid-19 il tedesco è ancora lontano dalla condizione migliore e Spalletti potrebbe sperimentare una nuova soluzione.

Mario Rui come inedito centrocampista

Una delle ipotesi è quella di utilizzare come centrocampista Mario Rui, sostituendolo sulla fascia sinistra con uno tra Di Lorenzo e Malcuit. Il portoghese manca di fisicità, ma ha piede e visione di gioco ed è già stato sperimentato davanti alla difesa in pre-campionato e in uno spezzone della gara di ritorno con lo Spartak Mosca.

Un’ipotesi, quella dell’avanzamento a centrocampo di Mario Rui, che lascia però interdetti i tifosi del Napoli: nonostante le ottime prestazioni offerte in questa stagione il terzino è ancora uno dei bersagli favoriti di una parte della tifoseria partenopea, che non dimentica le prove opache offerte sotto la gestione Gattuso.

Tifosi azzurri scettici

“Tra un po’ Mario Rui giocherà in attacco, del resto sin da bambini i più scarsi li mettevamo in avanti, in modo da fare meno danni possibili…”, il commento sarcastico di Armando. “Veramente Mario Rui sta giocando un’ottima stagione”, gli fa notare Gigi. “Migliore in campo anche domenica, da tutto per la maglia. Magari fossero tutti così!!!”, aggiunge Lino.

Ma sono molti i tifosi azzurri che criticano il portoghese: “L’idea giusta è quella venderlo a gennaio e comprare un terzino sinistro di qualità”, scrive Biagio. “Esperimento adatto per un grande terzino, non per lui”, il parere di Davide.

Mariano, infine, invita gli altri tifosi ad avere fiducia: “Forse non è simpatico ma è uno dei pochissimi che suda la maglia e non ha paura di affrontare chicchessia. Non so cosa volete da Mario Rui, attualmente sta giocando benissimo”.

