Napoli, si ferma anche…De Laurentiis: il presidente operato al ginocchio, sui social si scatena l’ironia

22-11-2023 23:10

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è sottoposto quest’oggi ad un intervento chirurgico al ginocchio. E tanto è bastato per scatenare l’ironia dei tifosi. Il comunicato con cui il club ha annunciato la notizia somiglia tanto a quelli che di solito vengono fatti per i calciatori e in molti si sono chiesti anche il motivo della scelta di pubblicare questa notizia.

Il comunicato del Napoli

L’annuncio del club azzurro sulle condizioni del presidente Aurelio De Laurentiis è arrivato con un comunicato: “Aurelio De Laurentiis è stato sottoposto oggi, presso la clinica Villa Stuart di Roma, a un intervento al menisco mediale del ginocchio destro. De Laurentiis è arrivato in clima alle 16 ed è stato dimesso alle 20. L’intervento perfettamente riuscito è stato effettuato dal professor Pierpaolo Mariani”.

Napoli, la situazione infortunati: Osimhen vicino al rientro

Sabato scende in campo il nuovo Napoli targato Walter Mazzarri. Il tecnico toscano prende le redini della squadra dopo l’esonero di Rudi Garcia e si trova subito di fronte ad una sfida molto complicata sul capo dell’Atalanta di Gasperini. La speranza dei tifosi era quella di rivedere in campo subito dopo la sosta anche Victor Osimhen, ma allo stato attuale sembra quasi impossibile che il nigeriano possa essere della panchina e sarebbe già importante riuscire a strappare una convocazione.

Situazione simile anche quella che riguarda Meret e Zielinski: entrambi i giocatori sono vicini al rientro ma il Napoli sembra propenso a scegliere la strada della prudenza. Il polacco è ancora alle prese con una tonsillite e solo se sarà completamente guarito prenderà parte alla trasferta di Bergamo.

Altro che Osimhen: l’ironia dei tifosi del Napoli

Il comunicato con cui il Napoli ha comunicato l’avvenuta operazione del presidente Aurelio De Laurentiis ha scatenato immediatamente la reazione dei social: “Ecco la prima scusa di Mazzarri servita su un piatto d’argento”, scrive Giuseppe. Mentre Toney commenta: “Società che viene dal 3023, le altre fanno due righe scarne per gli infortuni dei calciatori, Lombardo un altro po’ pubblica la cartella clinica del presidente”. Mentre Gigi si domanda: “Tempi di recupero? Può giocare contro l’Inter?”.

Napoli, il calendario delle prossime partite