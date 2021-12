Napoli, sui social esplode la delusione: “Non cambia mai”

22-12-2021 22:43

Dall’esaltazione per la vittoria a San Siro contro il Milan, all’amara delusione per la sconfitta interna contro lo Spezia. La corsa del Napoli si ferma pochi giorni prima del Natale. Gli azzurri di Spalletti, pur in formazione rimaneggiata, hanno offerto una prestazione decisamente non all’altezza contro la squadra ligure, ben messa in campo.

La delusione dei tifosi del Napoli

Sui social è palpabile la delusione dei tifosi. Dopo la sofferta ed esaltante vittoria di San Siro, i fan del Napoli si aspettavano un esito completamente diverso dalla gara del Diego Armando Maradona. Certo di mezzo ci sono anche le assenze come rivela Limbo: “La verità è che senza i gol da fuori area di Ruiz e Zielinski ora non saremmo dove siamo sia in campionato che in coppa”.

La rabbia dei supporters azzurri colpisce praticamente tutti: “Penso che gli errori visti questa sera non si possono né spiegare né giustificare da parte di professionisti. Inammissibili. Questi valgono stipendi da squadra di provincia e tutti muti”.

Napoli: ennesima occasione sprecata

Ancora una vola per i tifosi del Napoli la sensazione è quella di una squadra che non riesce a portare avanti il suo percorso sul lungo periodo. “Ogni volta che il Napoli sembra essere lì lì per concretizzare, ecco che tutto scivola tra le dita. Sono stanca”, sostiene Marie. Anche Nestor sembra mettersi l’anima in pace: “A questo punto possiamo dire che la nostra speranza, il nostro sogno si chiama zona Champions. È giusto essere seri dopo prestazioni del genere”.

La sostituzione di Mertens fa discutere

La scelta di Luciano Spalletti di sostituire Mertens dopo il primo tempo ha fatto molto discutere. Il giocatore belga era stato tra i più attivi degli azzurri: “E’ stato un grave errore sostituirlo – sostiene Genny – è l’unico che ha numeri da grande giocatore, che poteva inventarsi una giocata in qualsiasi momento. Semmai bisognava affiancargli Petagna, togliendo Lozano che la porta ormai la vede col binocolo”. Anche Gianni la pensa allo stresso modo: “Con questi cambi Spalletti ha tolto la genialità di Zielinski e Mertens alla partita”.

