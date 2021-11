Napoli, tegola pesante per Luciano Spalletti in vista dell'Inter

20-11-2021 09:57

Tegola inaspettata per Luciano Spalletti in vista del match più importante della 13esima giornata di Serie A, quello tra Inter e Napoli in programma domenica alle 18. Il tecnico partenopeo, che farà il suo ritorno a San Siro dopo le due stagioni in nerazzurro tra il 2017 e il 2019, perderà una pedina fondamentale della sua scaccheira.

Napoli, Politano positivo al Covid

Il Napoli e Spalletti dovranno fare a meno di Matteo Politano contro l’Inter, altro ex del match dal dente un po’ avvelenato. L’esterno azzurro è risultato positivo al Covid e non sarà così a disposizione del tecnico toscano per San Siro. Il calciatore, regolarmente vaccinato con doppia dose, è asintomatico e che adesso si trova in isolamento a casa sua.

Napoli, il comunicato su Politano

“La SSCN comunica che il calciatore Matteo Politano è risultato positivo a un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri. Il calciatore, regolarmente vaccinato con doppia dose, è asintomatico e in isolamento domiciliare. Sono state messe in atto tutte le procedure previste dalle autorità sanitarie. Il gruppo squadra effettuerà in giornata un ulteriore giro di tamponi prima di partire per Milano”, questa la nota diffusa dal club azzurro sul suo profilo Twitter.

Inter-Napoli, Spalletti perde un fedelissimo

Un’assenza importante per la sfida scudetto, decisiva soprattutto però per l’Inter a meno sette da Milan e Napoli prime. Spalletti perde un fedelissimo della sua rosa, che fino ad oggi ha sempre impiegato. Al momento, il romano ha collezionato nove presenze da titolare e tre da subentrante, per un totale di 715 minuti complessivi. Politano ha firmato un gol e un assist in campionato ma in Europa League ha fatto decisamente meglio con un gol e tre assist in quattro partite giocate, con una sola presenza tra i titolari.

OMNISPORT