Il presidente del PSG, secondo L'Equipe e media transalpini, sarebbe al centro di una delicata indagine da parte dei magistrati francesi dopo la denuncia di Tayeb Benabderrahmane

28-02-2023 16:52

Quanto sarebbe emerso, fino ad ora, avrebbe del clamoroso sia per il calcio francese, sia per quello internazionale considerato quanto sia centrale il ruolo di Nasser Al Khelaifi nel quadro del sistema europeo.

Secondo quel che rilanciano i primis L’Equipe e poi altri media transalpini, tre giudici del tribunale di Parigi sono stati nominati lunedì per indagare sulle accuse di rapimento, sequestro e tortura di un lobbista franco-algerino che colpiscono in particolare il numero uno del PSG Nasser al-Khelaïfi.

Le accuse al presidente del PSG, Nasser Al Khelaïfi

I magistrati sono stati nominati per esaminare le accuse di rapimento e tortura contro il presidente del PSG a seguito delle accuse mosse dall’imprenditore franco-algerino Tayeb Benabderrahmane.

Le denunce risalgono all’anno 2020, ma solo adesso solo emerse nella loro prorompente gravità: simili accuse inciderebbero notevolmente sulla reputazione del presidente del fondo sovrano Qatar Investment Authority, nonché numero uno del Paris Saint Germain e presidente dell’ECA, per non considerare l’impatto a livello giudiziario e di immagine che ne deriverebbe.

Le accuse di sequestro e tortura

Come evidenzia L’Equipe, il lobbysta Tayeb Benabderrahmane ha presentato una denuncia civile, per la quale la legge francese gli ha consentito di avviare un’indagine giudiziaria sui reati di tortura e rapimento che ha sottoposto formalmente all’attenzione dell’autorità giudiziaria.

“Siamo molto felici che la denuncia di questa vicenda sia finalmente oggetto di un’indagine da parte della giustizia francese” hanno commentato all’AFP, i legali di Benabderrahmane, Maîtres Romain Ruiz e Gabriel Vejnar.

I documenti dell’inchiesta che scottano

L’imprenditore che ha avanzato queste gravissime accuse nei confronti del presidente del Paris Saint-Germain avrebbe in suo possesso documenti che impegnavano l’attuale proprietario del club, travolto dalla scandalo Hakimi, alla cessione dei diritti televisivi per il Medioriente per i Mondiali 2026 e 2030.

Anche il presidente del PSG era tra i presenti al Fifa Awards 2022 di lunedì sera, con i suoi giocatori pluripremiati e al centro delle cronache dell’evento.

VIRGILIO SPORT