Nations League: Spagna a valanga in Svizzera, Ronaldo e Modric infiniti, Danimarca da applausi

La Spagna passa in Svizzera nonostante l’inferiorità numerica, McTominay spaventa il Portogallo che però rimonta con Cristiano. Vittoria agevole per la Svezia contro l’Estonia

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Ancora partite di Nations League. E’ andata in scena la seconda giornata della competizione europea che ha visto una prestazione super della Spagna, ma anche il cuore del Portogallo capace di tirarsi fuori da una situazione negativa contro la Scozia.

Croazia, decide ancora Modric. Portogallo in rimonta

La stella di Luka Modric continua a brillare, il centrocampista del Real Madrid decide la sfida contro la Polonia realizzando il gol che nel secondo tempo permette alla Croazia di portare a casa i tre punti. McTominay ci ha preso gusto a fare gol e nel primo tempo porta in vantaggio la Scozia sul campo del Portogallo. I lusitani sembrano in grande difficoltà ma nel secondo tempo hanno una grande reazione di orgoglio e trovano prima il pareggio con Bruno Fernandes e poi la rete vittoria con l’infinito Cristiano Ronaldo.

Gruppo A

Portogallo-Scozia 2-1

Marcatori: 7’ McTominay (S), 54’ Bruno Fernandes (P), 88’ Ronaldo (P)

Croazia-Polonia 1-0

Marcatori: 52’ Modric

Classifica: Portogallo 6, Croazia e Polonia 3, Scozia 0.

Danimarca, due sberle alla Serbia

La Danimarca firma un bel risultato vincendo con autorità contro una Serbia che non è sembra in giornata. I padroni di casa partono forte con Gronbaek che al 36’ trova la rete del vantaggio, la Serbia prova una reazione timida che non impensierisce più di tanto i padroni di casa che nella ripresa trovano anche il raddoppio con Poulsen.

La Spagna parte fortissimo e nei primi 15 minuti dà la sensazione di poter chiudere subito la pratica Svizzera. I campioni d’Europa in carica passano in vantaggio con Joselu al 4’ e poi raddoppio con Fabian Ruiz al 13’. Al 20’ però arriva il rosso a Le Normand che riapre la partita con i padroni di casa che accorciano le distanze con Amdouni. Nonostante l’inferiorità numerica però la Spagna nel secondo tempo dilaga con le reti ancora di Ruiz e poi d Ferran Torres.

Gruppo D

Danimarca-Serbia 2-0

Marcatori: 36’ Gronbaek, 61’ Poulsen

Svizzera-Spagna 1-4

Marcatori: 4’ Joselu (S), 13’ e 77’ Fabian Ruiz (S), 41’ Amdouni (S), 80’ Ferran Torres (S)

Classifica: Danimarca 6, Spagna 4, Serbia 1, Svizzera 0.

Slovacchia senza ostacoli, Svezia travolgente

Nessun problema per la Slovacchia che nella seconda giornata del gruppo I regola senza grandi difficoltà l’Azerbaigian. La nazionale di Calzona parte subito fortissimo e passa in vantaggio con il rigore siglato da Duda al 22’ e dopo 4 minuti mette ancora di più la gara in discesa con il raddoppio siglato da Strelec.

Tutto facile per la Svezia che chiude la pratica Estonia in 45 minuti di gioco. Troppo facile per i ragazzi di Tomasson che impiegano 30 minuti a prendere le misure degli avversari prima di passare in vantaggio con Gyokeres, dieci minuti dopo la rete del raddoppio di Isak e poi ancora Gyokeres che firma il 3-0 prima dell’intervallo.

Gruppo I

Slovacchia-Azerbaigian 2-0

Marcatori: 22’ Duda rig., 26’ Strelec

Svezia-Estonia 3-0

Marcatori: 30’ e 44’ Gyokeres, 40’ Isak

Classifica: Svezia e Slovacchia 6, Azerbaigian ed Estonia 0.

Bielorussia e Bulgaria di misura

Basta un gol alla Bielorussia per riuscire ad avere la meglio sul campo del Lussemburgo. Il match si decide al 76’ grazie alla rete di Hramyka che beffa i padroni di casa. Non brilla la Bulgaria che dà vita a una gara molto equilibrata contro l’Irlanda del Nord, a decidere il match ci pensa però la deviazione vincente di Despodov che al 40’ del primo tempo porta in vantaggio i padroni di casa. Nella ripresa il forcing irlandese non genera i risultati sperati.

Gruppo K

Lussemburgo-Bielorussia 0-1

Marcatori: 76’ Hamrek

Bulgaria-Irlanda del Nord 1-0

Marcatori: 40’ Despodov

Classifica: Bielorussia e Bulgaria 4, Irlanda del Nord 3, Lussemburgo 0.

Gibilterra-Liechtenstein, che bagarre: succede tutto nel recupero

La Nations League si sta dimostrando la manifestazione giusta per esaltare il cuore delle “piccole”. Gibilterra e Liechtenstein danno vita a un match combattutissimo e deciso solo nel finale. I padroni di casa passano in vantaggio dopo soli 8 minuti con Walker, ma non si accontentano e provano a chiudere il match. Il fortino del Liechtenstein regge e nella ripresa Saglam trova la rete del pareggio. Gibilterra va all’assalto a al 7’ di recupero trova il gol con Scanlon. Sembra finita ma al minuto 14 di recupero arriva il pareggio siglato da Hasler su rigore.

Gruppo M

Gibilterra-Liechtenstein 2-1

Marcatori: 8’ Walker (G), 53’ Saglam (L), 97’ Scanlon (G), 104’ Hasler rig. (L)

Classifica: San Marino 3, Gibilterra e Liechtenstein 1.