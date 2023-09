NBA 2k league x NBPA: il Basket si unisce al mondo esports

La lega professionistica di eSport NBA 2K League annuncia una collaborazione di marketing con la National Basketball Players Association (NBPA)

11-09-2023 10:19

L’obiettivo della partnership

Grazie a questa partnership, i giocatori NBA avranno l’opportunità di partecipare a diverse iniziative di marketing finalizzate a promuovere la NBA 2K League. In un comunicato stampa, la NBA 2K League ha sottolineato l’obiettivo di aumentare la consapevolezza della lega tra i fan della NBA attraverso questa nuova collaborazione. I giocatori NBA potranno ora sostenere la lega tramite attività di marketing legate agli eSports, come promozioni di squadra coinvolgendo i giocatori stessi.

La NBA 2K League rappresenta la massima espressione di eSports per il franchise di simulazione sportiva NBA 2K, fondata nel 2018 dalla National Basketball Players Association (NBPA) e Take-Two Interactive Software, Inc., e comprende attualmente 25 franchigie. Nel corso degli anni, la NBA 2K League ha stabilito partnership con importanti aziende tra cui Google, AT&T e Sony Interactive Entertainment.

I dettagli della collaborazione

La National Basketball Players Association (NBPA) è il sindacato che rappresenta i giocatori professionisti della NBA dal suo fondamento nel 1954. La missione della NBPA è quella di difendere i diritti dei giocatori NBA, rappresentare le loro esigenze e consentire loro di avere un impatto positivo sia nello sport che nella società a livello globale. La collaborazione tra la NBA 2K League e la NBPA è stata agevolata da THINK450, una sussidiaria a scopo di lucro della NBPA responsabile dei diritti di licenza dei 450 giocatori NBA. Questa filiale è inoltre dedicata allo sviluppo di partnership innovative che allineano gli interessi dei marchi, dei giocatori e dei fan.

Josh Goodstadt, Chief Commercial Officer di THINK450, ha espresso entusiasmo per questa collaborazione unica tra l’associazione dei giocatori e una lega di eSports, evidenziando la passione dei giocatori per i videogiochi e l’entusiasmo nell’intraprendere questa nuova avventura nella prossima stagione.

Le stelle NBA e gli investimenti nel mondo esports

Senza dubbio, la partnership tra la NBA 2K League e la NBPA è un passo avanti importante nell’integrazione tra il mondo dell’eSports e l’NBA, ma è solo un esempio del coinvolgimento dei giocatori NBA nel settore dell’eSports. Negli ultimi anni, diversi giocatori NBA hanno dimostrato un forte interesse e investito nell’eSports, contribuendo ad alimentare la crescita e la visibilità del settore.

Ad esempio, Gordon Hayward, ex giocatore dei Boston Celtics e attuale membro degli Charlotte Hornets, è noto per il suo coinvolgimento nell’eSports. Hayward è un grande appassionato di gaming e ha persino investito nella squadra di eSports di League of Legends, i Radiant. Allo stesso modo, Jonas Jerebko, un ex giocatore NBA, ha creato la squadra di eSports Renegades. Questa squadra compete in una varietà di giochi, tra cui Overwatch, Call of Duty e Rocket League. Il coinvolgimento di Jerebko nel settore è un esempio di come i giocatori NBA stiano cercando modi per espandere il loro impatto oltre il campo da basket. Inoltre, l’ex stella dei Cleveland Cavaliers, Kevin Love, ha investito in un’organizzazione di eSports chiamata “100 Thieves“. Questa squadra è coinvolta in una serie di giochi, tra cui League of Legends e Valorant, ed è diventata una delle squadre più riconosciute nell’ambiente degli eSports.

Questi esempi dimostrano come i giocatori NBA abbiano riconosciuto il potenziale e l’importanza dell’eSports come settore in crescita e abbiano deciso di investire nelle squadre e nelle organizzazioni. La partnership tra la NBA 2K League e la NBPA si inserisce in questo contesto più ampio di coinvolgimento dei giocatori NBA nel mondo degli eSports, contribuendo a rafforzare i legami tra i due mondi e a offrire nuove opportunità sia per i giocatori che per i fan. Restate sintonizzati per ulteriori sviluppi su questa entusiasmante convergenza tra sport elettronici e basket professionistico!