Ndicka, anche l’ex Roma Vina ha rischiato la vita: due casi choc in Brasile

Dal campionato italiano di Serie A con il giocatore della Roma al Brasile: le condizioni di salute dei calciatori colpiti in campo da gravi incidenti

Un week end di paura nel mondo del calcio. Dal caso Ndicka che in Udinese-Roma si è accasciato a terra al minuto 71′ ad un altro ex giallorosso, Matías Viña, che ha subito un durissimo scontro in campo con un avversario ed ha perso i sensi. Ma le brutte notizie non terminano qui: sempre nella Serie A brasiliana, nella gara tra Gremio e Vasco da Gama, c’è stato un caso simile per il difensore Kannemann che è rimasto a terra per alcuni minuti. Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni fisiche attuali degli atleti coinvolti in questi attimi di paura.

Brasile, l’incidente di Viña durante Flamengo-Atlético GO

Durante la partita tra Flamengo e Atlético-GO, il giocatore Matías Viña è stato coinvolto in un incidente che lo ha costretto a lasciare il campo a causa di una collisione con un altro giocatore. Viña è stato portato in ospedale secondo il protocollo per le commozioni cerebrali previsto dalla Confederazione brasiliana di calcio.

Nonostante la preoccupazione iniziale, non è stata rilevata alcuna lesione cerebrale e Viña è stato rilasciato per tornare con la squadra. A differenza del match tra Udinese e Roma che verrà recuperato, il Flamengo ha vinto la partita contro l’Atlético-GO per 2-1 e si prepara per il prossimo match contro il San Paolo.

Kannemann a terra per alcuni minuti durante Gremio-Vasco

Durante la partita tra Gremio e Vasco da Gama di Serie A brasiliana, il difensore argentino Walter Kannemann ha subito uno scontro violento con Matheus Cocão del Vasco da Gama ed è rimasto a terra, incapace di alzarsi a causa delle vertigini. Il compagno di squadra Agustín Marchesín lo ha aiutato a rimanere in piedi fino all’arrivo delle cure mediche, dopo di che è stato sostituito.

Non potendo continuare la partita, Renato Gaúcho , allenatore del Gremio, ha preso la rapida decisione di mandare in campo Gustavo Martins al posto di Kannemman in modo che potesse essere curato dai medici fuori dal campo di gioco. La partita si è conclusa con la vittoria del Vasco da Gama per 2-1.

Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute di N’Dicka della Roma dopo il grave incidente