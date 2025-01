Nedved, debutto con sconfitta in Saudi League ma lui cita la Juventus, Cr7 rissa con rivale e lo stadio ruggisce

Per l'ex bianconero subito un ko come ds dell'Al Shabab, chiariti i motivi della sua scelta di venire in Arabia, per Ronaldo lite, gol e vittoria

Inizia nel peggiore dei modi l’avventura di Pavel Nedved come ds dell’Al Shabab in Saudi League. Il suo club ha perso per 3-2 contro l’Al Ahli ma il risultato non rivela appieno la dimensione del ko, visto che dopo 48′ l’Al Ahli, trascinato da un Veiga in gran forma, conduceva già per 3-0. Le reti di Demiral e di Alijuwir (a tempo scaduto) hanno reso solo il passivo meno pesante. L’Al Shabab, allenato dall’ex Milan e Fiorentina Fatih Terim, è solo sesto in classifica, con 23 punti, staccato dalla vetta.

La scelta di Pavel Nedved

Nelle sue prime dichiarazioni in Arabia Saudita Nedved ha citato anche la Juventus: “Perché ho scelto questa società? Molto semplice, amo questi colori (bianconeri, come la Juve) e il club mi ha chiesto di venire qui. Sono felice di questo e ringrazio al presidente. Vorrei portare qualcosa di mio, la mia esperienza nel calcio, la mia determinazione e la dedizione al lavoro. Vorrei vincere qualcosa di molto importante con Al Shabab. Sappiamo cosa faremo sul mercato per questo team. Ma in questo periodo vorrei controllare e studiare la squadra per darmi un po’ di tempo per capire di cosa abbiamo bisogno. Siamo una buona squadra, ma vogliamo diventare una grande squadra”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nedved torna nel mondo del calcio dopo due anni

Per Nedved è un ritorno nel mondo del calcio dopo più di due anni di assenza: il 28 novembre 2022 si era dimesso insieme a tutti i membri del consiglio di amministrazione della Juventus, in cui ricopriva il ruolo di consigliere d’amministrazione dal lontano 2010. In squadra ci sono giocatori di livello come Giacomo Bonaventura, Yannick Carrasco, Daniel Podence e Wesley Hoedt.

Ronaldo, lite e gol

Vnce invece l’Al Nassr di Ronaldo: battuto 3-1 l’Al-Okhdood ma per Cr7 non è stata una serata tranquilla. Prima dell’intervallo ci sono state scintille con un avversario e dopo spinte e controspinte è scoppiata una piccola rissa in campo. Lo stadio ha risposto prontamente scandendo il suo nome. Cr7 ha risposto a modo suo, segnando una rete.