Nessun messaggio per Eriksen, scoppia bufera sulla Juventus

Il malore in campo occorso a Christian Eriksen ha lasciato il mondo col fiato sospeso. A distanza di ore, la mattina dopo lo sconvolgente episodio, l’hashtag col cognome del campione danese dell’Inter è ancora in tendenza sui social: su Twitter ha superato la soglia dei tre milioni di messaggi. Grande è stata la partecipazione e la solidarietà nei suoi confronti, non solo dei tifosi della Danimarca o dell’Inter, ma di tutti gli amanti del calcio. Ma ci sono state delle eccezioni.

Le squadre di serie A in coro: Forza Christian

Sin dalle prime fasi concitate del malore di Eriksen, diverse squadre italiane (e di tutto il mondo, per la verità) si sono strette attorno a Eriksen. Il Milan su Twitter: “Forza Christian”. Il Napoli: “Forza Christian, siamo tutti con te”. La Roma: “Forza Christian”. La Lazio, attraverso il profilo istituzionale della Poliportiva biancoceleste: “Siamo tutti con te Christian”. Così invece l’Atalanta: “Forza Christian”. Tanti i messaggi anche da parte di altre squadre e tifoserie. Chi manca? Già, proprio la Juventus. Almeno, fino alla mattinata successiva.

Dalla Juve nessun Tweet per Eriksen

Scorrendo l’account ufficiale dei bianconeri, nella giornata di ieri (12 giugno) c’è spazio per gli auguri a due ex, Mauricio Isla e Beniamino Vignola. Poi per l’emozione legata al debutto di Ramsey con la maglia del Galles. Quindi per un focus su Soulé, stellina della Juventus Under 19. Infine, per un’immagine di Bonucci e Chiellini che esultano in maglia bianconera: “Euro 2020 in bianconero è iniziato così”. Ancora nessun messaggio (fino alle 10 per lo meno) nella giornata di domenica 13 giugno.

Eriksen, putiferio sulla Juventus

A scatenare le prime polemiche, un Tweet del giornalista Paolo Ziliani: “Sono le 21:58 e l’ultimo tweet sul sito della Juventus è questo (quello di Chiellini e Bonucci, ndr). Nient’altro da dire”. Tanti si accodano: “Stile Juve“, scrivono in molti. “Però poi si dice irritata se misteriosamente nessuno si complimenta con lei”, sottolinea un altro utente. I tifosi bianconeri passano al contrattacco: “Smettiamola di fomentare odio su ogni cosa. Molte volte la Juve ha espresso la sua solidarietà in forma privata”. Ma è polemica anche sull’account della Juve. “Tutte le squadre europee hanno twittato gli auguri e le preghiere per Eriksen tranne noi. Sveglia”, scrive un tifoso bianconero nella serata di ieri. “Forse l’admin è in vacanza”, ipotizza qualcun altro. Ma c’è chi è d’accordo: “Leggo tanto sdegno, meno male che Eriksen è sopravvissuto anche senza il tweet buonista della Juventus che evidentemente per molti poteva fare la differenza tra la vita e la morte”. Un messaggio da cui tanti sostenitori bianconeri prendono le distanze: “Ma non ti vergogni..?? Queste cose vanno oltre le squadre e il tifo”.

