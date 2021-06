Galles-Svizzera soporifera: il web azzurro esulta con ironia

Nonostante il pareggio del campo c’è una vincitrice della partita che ha aperto la seconda giornata degli Europei di calcio. Svizzera e Galles si spartiscono la posta con un 1-1 che non ha brillato nel pomeriggio di Baku. Fa festa l’Italia che dopo il 3-0 rifilato ieri alla Turchia si ritrova in testa al girone A e lanciatissima verso il primo posto con all’orizzonte i quarti di finale. Sul web tifosi azzurri in festa tra sfottò in chiave squadre e giocatori di club, rilevazioni sulla telecronaca Rai e tanta ironia giusto per restare svegli.

Dopo Svizzera-Turchia, tifosi Italia in festa

“Se questi sono gli avversari possiamo stare tranquilli“. Il mood del tifo social è più o meno quello di questo tweet che sottolinea la netta superiorità dimostrata dall’Italia, specie quella vista ieri asfaltare la Turchia nella gara d’esordio, nei confronti anche di Svizzera e Galles che non si sono fatte male più di tanto.

Ramsey nel mirino dei tifosi Juve

Alla viglia il centrocampista della Juventus si era tolto qualche sassolino dalla scarpa sul suo scarso rendimento, specie questa stagione, in bianconero. Qualche tifoso della Vecchia Signora si è voluto a sua volta vendicare: “Ramsey ha fatto una quindicina di giocate o interventi per cui in campionato si sarebbe già strappato anche l’anima, forse con la maglia della nazionale ha i superpoteri”.

Embolo svizzero camerunense: la telecronaca Rai fa discutere

Nel mirino di alcuni post e commenti anche il telecronista Rai, Dario Di Gennaro che parlando delle origini, solo le origini, del Camerun, di Embolo, attaccante della Svizzera che ha segnato il gol del vantaggio momentaneo, lo ha chiamato “camerunese” per tutta la partita. La cosa non è passata inosservata: “Ancora l’uno-due del camerunense”, “attacca il camerunense”, “scambio con il camerunense”. Di Gennaro sulla Rai si ostina chiamare Embolo “camerunense”. Eppure gioca con la Svizzera”.

Ma anche Sky Sport ha regalato qualche perla: “È andato via come la mortadella in mezzo al panino” parlando di Embolo il bordocampista Nicola Roggero che poi si lascia andare a una dotta citazione “I gallesi sono in piena erezione agonistica, questa è una citazione di Gianni Brera”.

SPORTEVAI | 12-06-2021 17:07