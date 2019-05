Nestorovski: "Ci hanno rubato il terzo posto"

"Siamo dispiaciuti e delusi, abbiamo lavorato un anno in una stagione difficile. Non siamo riusciti ad andare in serie A direttamente ma siamo arrivato terzi e ce lo hanno rubato. Lo scorso anno i play-off sono stati rinviati 10 giorni per il Bari. Ora dicono che a giugno i nazionali vanno via, ma anche lo scorso anno abbiamo giocato spesso senza i nazonali".

Lo ha dichiarato il capitano del Palermo, Ilija Nestorovski: l'attaccante ha parlato in conferenza stampa con tutta la squadra dopo le decisioni del Tfn.

SPORTAL.IT | 15-05-2019 10:57