Paura e apprensione tra i sostenitori del Lecce: Nikola Krstovic lascia il campo in barella durante il match tra Montenegro e Bulgaria. Ma l'infortunio è meno grave del previsto.

10-09-2023 22:53

Momenti di apprensione per i tifosi del Lecce e per tutti i giocatori di Fantacalcio che avevano acquistato Nikola Krstovic, viste le modalità con cui l’attaccante della formazione salentina ha lasciato il campo nel corso del match della sua nazionale, il Montenegro, contro la Bulgaria, valevole per le qualificazioni a Euro 2024: Krstovic, infatti, è uscito in barella, provocando grande preoccupazione.

Krstovic, infortunio nel corso di Montenegro-Bulgaria

Il minuto è il numero 76 del match giocato a Podgorica, capitale montenegrina. Krstovic, tra i migliori in campo tra le fila della sua nazionale, rimedia una brutta botta alla spalla e, dopo alcuni minuti, è costretto ad abbandonare il campo. Brividi sulla schiena dei sostenitori del Lecce: Krstovic, infatti, è portato fuori dal campo in barella. Immagini che non promettono nulla di buono e che scatenano non poche preoccupazioni.

Come sta Krstovic? La nota rassicurante del Lecce

Il match si chiude 2-1 per la nazionale del Montenegro, che conquista tre punti d’oro nella corsa verso Euro 2024. Ma l’attenzione degli appassionati, naturalmente, è tutta sulle condizioni di Krstovic. Come sta la punta del Lecce? A rassicurare tutti ci pensa lo stesso club salentino, attraverso una nota:

“L’U.S.Lecce comunica che, dopo aver sentito il responsabile della Nazionale del Montenegro, il calciatore Nikola Krstovic è stato sostituito al 31’ del secondo tempo della gara Montenegro – Bulgaria per conati di vomito dovuti ad affaticamento“.

Insomma, nessun problema grave. Krstovic dovrebbe essere regolarmente a disposizione nel prossimo impegno di campionato dei giallorossi.

Due gol in due presenze in serie A per Krstovic

L’impatto di Krstovic nel campionato italiano fino a questo momento è stato assolutamente devastante. L’ex attaccante del Dunajska Streda ha messo a segno due reti nelle prime due apparizioni in serie A. Due gol pesanti, il primo alla Fiorentina nel match pareggiato 2-2 dalla formazione guidata da D’Aversa, il secondo alla Salernitana nel 2-0 del Lecce. Comprensibile, insomma, che la sua uscita anticipata dal campo abbia scatenato ansie. Poi rientrate grazie alle tempestive comunicazioni dell’ufficio stampa del club salentino.