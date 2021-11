Nitti ATP Finals, ecco quando guadagna chi vince il torneo di Torino

13-11-2021 11:48

Da domani, domenica 14 novembre, per una settimana, il Pala Alpitour di Torino sarà la casa del tennis mondiale. Arrivano, infatti, per la prima volta in Italia le Nitto ATP Finals, che vedranno gli otto migliori tennisti della ranking contendersi la finale e il ricco montepremi in palio. Torino sarà la case delle Finals fino al 2025.

Composizione e programma delle ATP Finals

Assenti Roger Federer e Rafa Nadal, il favorito non può che essere il numero uno al mondo, Novak Djokovic, che si è già imposto in cinque edizioni ed è a un passo dall’eguagliare il record di Ferder. Il Serbo, però, non vince le Finals dal 2015, ultima di quattro affermazioni consecutive. Inserito nel gruppo verde, si giocherà le semifinali con Stefanos Tsitsipas, vincitore nel 2019, Andrey Rublev e Casper Ruud.

Toccherà, invece, a Matteo Berrettini difendere i colori azzurri. Il numero sei al mondo è nel gruppo rosso con Daniil Medvedev, secondo al mondo e campione in carica, Alexander Zverev, terzo e campione 2018, e Hubert Hurkacz, numero sette del ranking. Oltre a Berrettini, alle Finals sarà presente Jannik Sinner, che sarà la riserva in caso di forfait di uno dei fantastici otto.

I match dei gironi sono in programma da domenica al 19 novembre. Si parte domenica con i primi due match: apre il torneo Medvedev-Hurkacz alle 14, in serata debutta invece Berrettini, che se la vedrà c0n Zverev. Accedono in semifinale il primo e il secondo classificato di ogni gruppo. Il 20 novembre sono in programma le due semifinali. La prima vedrà il primatista del gruppo rosso sfidare il secondo del verde; la seconda contrapporrà il primo del gruppo verde e il secondo di quello rosso. L’atto conclusivo delle ATP Finals è il 21 novembre alle 17.

Quanto guadagna chi vince le ATP Finals

Ma quanto guadagna un tennista che prende parte al torneo professionistico più importante dell’anno, dopo le quattro prove del Grande Slam? In termini di punteggio valido per il ranking ATP, il vincitore consegue da un minimo di 1 100 a un massimo di 1 500 punti ATP. Il montepremi è tra i più ricchi dell’anno e si assesta intorno ai 6,28 milioni di euro (7,25 milioni di dollari). Il primo classificato (senza alcuna sconfitta) porta a casa ben 2 milioni di euro (2,316 milioni di dollari).

La sola partecipazione alle ATP Finals garantisce circa 150mila euro di incasso (173mila dollari), stessa cifra che assegna ogni vittoria conseguita in ognuno dei tre match in programma per il round robin. La semifinale vale 459mila euro (530mila dollari), la finale addirittura 947mila euro, pari a 1.094.000 dollari.

Dove vedere le ATP Finals

Sarà SkySport a trasmettere tutte le dirette delle Atp Finals sul canale dedicato, SkySport Tennis. Su RaiDue sono in programma tre prime serate (il 14, il 18 e il 20 novembre), oltre alla finale del 21. Sono previste anche tre prime serate in diretta su RaiDue: domenica 14, giovedì 18 e sabato 20, oltre naturalmente alla finalissima di domenica 21. Su RaiDue saranno trasmesse anche i match delle 14, ma il programma sarà influenzato anche dal percorso di Matteo Berrettini. Ogni match trasmesso dalla Rai, sarà visibile anche dalla piattaforma streaming RaiPlay.

