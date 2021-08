Nome nuovo per l'attacco dell'Inter: ma i tifosi non lo vogliono

Sono giorni frenetici per il mercato dell’Inter. In uscita e in entrata. Se infatti nelle ultime ore la corte del Chelsea per Romelu Lukaku si è fatta sempre più insistente, la dirigenza nerazzurra comincia a guardarsi intorno alla ricerca dei possibili sostituti di ‘Big Rom’. Nessuno, a cominciare da Marotta, vorrebbe rinunciare al belga, ma di fronte a certe cifre ‘monstre’ e vista la situazione finanziaria dell’Inter, pensare a un sacrificio doloroso diventa quasi inevitabile.

Inter, è Vlahovic il sostituto di Lukaku?

Centotrenta milioni per Lukaku. Oppure cento e il cartellino di un calciatore, magari Marcos Alonso. Insomma, ci sarebbe a disposizione un bel gruzzoletto per operare senza troppe difficoltà a caccia di un sostituto di spessore. Già, ma chi? Stando a rumors e indiscrezioni, il preferito di Marotta – e di Inzaghi – sarebbe Dusan Vlahovic, attaccante rivelazione dello scorso campionato tra le fila della Fiorentina. Nella passata stagione il giovane centravanti dal fisico possente ma dai piedi buoni è sbocciato definitivamente. Sembra pronto per una big, anche se passare da un crac del calcio mondiale come Lukaku a un giovane – anche se promettentissimo – come Vlahovic, non farebbe fare salti di gioia ai sostenitori nerazzurri.

Vlahovic per Lukaku? Gli interisti non ci stanno

Davvero contrariati i commenti dei tifosi sui social. “Insomma se parte Lautaro arriva Raspadori, se parte Lukaku arriva Vlahovic: ce la facciamo a salvarci l’anno prossimo?”, chiede amaramente un supporter. “Quindi tra 45 minuti inizieremo a leggere che Vlahovic è in vendita e potrebbe lasciare anche lui l’Inter“, un altro Tweet pungente. “Vlahovic sarebbe un buon acquisto ma al fianco di Lukaku, non al posto di Lukaku. Per me è anche più forte del Toro“, è la timida ‘apertura’ di un fan. Ma molti non ne vogliono proprio sentir parlare. “Per comprare una promessa dovresti spendere quasi tutti i soldi che ti danno per una certezza”. Oppure: “Quando finisce questa estate da incubo?”. E ancora: “Vlahovic per Lukaku, siamo su Scherzi a parte?”.

